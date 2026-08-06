Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la barbacoa redonda más potente y barata del mercado: disponible por menos de 35 euros

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la barbacoa redonda más potente y barata del mercado: disponible por menos de 35 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la barbacoa redonda más potente y barata del mercado: disponible por menos de 35 euros / Lidl

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Emma Fernández

Lidl vuelve a reforzar su catálogo con el lanzamiento de una nueva promoción que promete conquistar a los amantes de la comida al aire libre. Se trata de la barbacoa redonda GRILLMEISTER, un artículo que destaca por su versatilidad, potencia y un precio imbatible.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta barbacoa es su tapa con salida de aire regulable para controlar la temperatura interna, ajustar la cantidad de oxígeno que llega a las brasas y regular el humo.

Otro de sus puntos fuertes es la seguridad. El artículo dispone de un cuenco de fuego con abertura de ventilación que permite controlar la intensidad de las llamas y optimizar la temperatura de cocción. Además, incluye un recipiente para cenizas que protege el césped o la terraza de posibles fuegos que puedan desembocar en una auténtica desgracia.

La parrilla dispone de un diámetro aproximado de 34 centímetros, una longitud suficiente para cocinar varios alimentos simultáneamente. ¿Y lo mejor? Puede transportarse cómodamente a cualquier parte gracias a su diseño con ruedas aptas para el jardín.

Noticias relacionadas y más

Barbacoa redonda.

Barbacoa redonda. / Lidl

COMPRAR

Alta demanda

La combinación de funcionalidad, fácil transporte y un precio de tan solo 34,99 euros apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes tendrán un único objetivo: conseguir esta barbacoa redonda que promete arrasar en ventas y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El lamento de los amigos de Laura, la guardia civil asesinada por su exmarido en el cuartel de Llanes: 'La mató por ser feliz y hacer su vida
  2. Crónica de una tragedia en pleno cuartel de Llanes: el agente Dámaso, que estaba 'obsesionado' con su exmujer, entró por el garaje y la tiroteó en una oficina
  3. En imágenes: un guardia civil mata a su exmujer en el cuartel de Llanes y muere tras un tiroteo con compañeros en su huida
  4. Fallece un hombre de 68 años tras caer por unas escaleras en un edificio de Gijón
  5. Venta millonaria a la vista: el Celtic de Glasgow aprieta por Hassan
  6. El guardia civil que mató a su exmujer en el cuartel de Llanes sustrajo el arma a un compañero y le habían comunicado su expulsión del cuerpo
  7. Un helicóptero, un dron y más de 100 agentes de tráfico con controles en los accesos: el dispositivo especial de la DGT por el 88º Descenso del Sella
  8. El magnate de origen asturiano Alfonso Fanjul, rey del azúcar, muere sin llegar a ver la democracia en Cuba

En imágenes: alarma en Oviedo por un incendio en un establecimiento hostelero de la zona del Vasco

En imágenes: alarma en Oviedo por un incendio en un establecimiento hostelero de la zona del Vasco

Dani Martínez viajará desde 2050 hasta Avilés con el humor, la nostalgia y las sorpresas de "Remember"

Dani Martínez viajará desde 2050 hasta Avilés con el humor, la nostalgia y las sorpresas de "Remember"

Los accidentes laborales dejan 358 fallecidos hasta junio, con un leve descenso, mientras aumentan los siniestros con baja

Los accidentes laborales dejan 358 fallecidos hasta junio, con un leve descenso, mientras aumentan los siniestros con baja

Carmen Borrego, rotunda sobre su relación con Terelu Campos: "Ese vínculo no se va a romper"

Carmen Borrego, rotunda sobre su relación con Terelu Campos: "Ese vínculo no se va a romper"

Los fichajes del Avilés ponen el listón alto: "Todo jugador quiere estar en puestos de play-off"

Los fichajes del Avilés ponen el listón alto: "Todo jugador quiere estar en puestos de play-off"

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

Setenta y siete puestos de trabajo durante un año: así es el nuevo Taller de Empleo "Rompiendo el Círculo" en San Martín del Rey Aurelio

Setenta y siete puestos de trabajo durante un año: así es el nuevo Taller de Empleo "Rompiendo el Círculo" en San Martín del Rey Aurelio

Vox reclama al Ayuntamiento de Oviedo una reunión con los vecinos de Torrecerredo ante la incógnita del uso del edificio hasta hace poco abandonado

Vox reclama al Ayuntamiento de Oviedo una reunión con los vecinos de Torrecerredo ante la incógnita del uso del edificio hasta hace poco abandonado
Tracking Pixel Contents