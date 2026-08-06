Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la barbacoa redonda más potente y barata del mercado: disponible por menos de 35 euros
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl vuelve a reforzar su catálogo con el lanzamiento de una nueva promoción que promete conquistar a los amantes de la comida al aire libre. Se trata de la barbacoa redonda GRILLMEISTER, un artículo que destaca por su versatilidad, potencia y un precio imbatible.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de esta barbacoa es su tapa con salida de aire regulable para controlar la temperatura interna, ajustar la cantidad de oxígeno que llega a las brasas y regular el humo.
Otro de sus puntos fuertes es la seguridad. El artículo dispone de un cuenco de fuego con abertura de ventilación que permite controlar la intensidad de las llamas y optimizar la temperatura de cocción. Además, incluye un recipiente para cenizas que protege el césped o la terraza de posibles fuegos que puedan desembocar en una auténtica desgracia.
La parrilla dispone de un diámetro aproximado de 34 centímetros, una longitud suficiente para cocinar varios alimentos simultáneamente. ¿Y lo mejor? Puede transportarse cómodamente a cualquier parte gracias a su diseño con ruedas aptas para el jardín.
Alta demanda
La combinación de funcionalidad, fácil transporte y un precio de tan solo 34,99 euros apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes tendrán un único objetivo: conseguir esta barbacoa redonda que promete arrasar en ventas y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.
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