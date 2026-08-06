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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la impresora de bolsillo más barata del mercado: disponible por menos de 30 euros

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la impresora de bolsillo más barata del mercado: disponible por menos de 30 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la impresora de bolsillo más barata del mercado: disponible por menos de 30 euros / Lidl

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Emma Fernández

Lidl vuelve a reforzar su sección de tecnología con una oferta pensada para los consumidores más organizados. Se trata de la miniimpresora de bolsillo SILVERCREST , un dispositivo portátil que permite imprimir desde el móvil sin necesidad de tinta.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta miniimpresora es que permite imprimir en cualquier momento y lugar directamente desde el teléfono móvil. Solo es necesario conectarla mediante Bluetooth a la aplicación gratuita compatible con dispositivos Android e iOS.

El artículo está pensado para imprimir fotografías, etiquetas, pegatinas, documentos, plantillas, pancartas o apuntes, convirtiéndose en un complemento ideal para personalizar agendas, cuadernos, "bullet journals" o proyectos de manualidades.

Además, utiliza un sistema de impresión térmica, por lo que no necesita cartuchos de tinta y realiza impresiones en blanco y negro de manera sencilla y rápida.

La miniimpresora incluye un rollo de papel de 7,8 metros, listo para utilizar desde el primer momento, y también es compatible con otros rollos de papel de características similares. Otro de sus puntos fuertes es su batería recargable, que permite utilizarla sin cables y transportarla cómodamente para imprimir en cualquier parte.

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Impresora de bolsillo.

Impresora de bolsillo. / Lidl

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Alta demanda

La combinación de funcionalidad, buenos resultados y un precio imbatible de tan solo 29,99 euros hacen prever que esta miniimpresora será uno de los productos tecnológicos más demandados de Lidl. ¡Pincha aquí y compra la tuya ya mismo!

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