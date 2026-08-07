Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina de coser más potente y barata del mercado: incluye enrollamiento automático con desconexión de seguridad
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl vuelve a apostar por los pequeños electrodomésticos para el hogar con una oferta pensada tanto para quienes quieren iniciarse en la costura como para los que ya tienen experiencia. La cadena ha puesto a a la venta la máquina de coser SILVERCREST, un modelo que destaca por su amplia variedad de puntadas y su versatilidad para trabajar con diferentes tipos de tejidos.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de esta máquina de coser es que incorpora 33 puntadas diferentes, entre ellas puntadas de utilidad, decorativas y overlock, lo que permite realizar desde pequeños arreglos hasta proyectos de costura más elaborados.
Además, ofrece una alta potencia de penetración, por lo que puede trabajar con telas gruesas, así como con materiales especiales como jersey, punto o vaqueros, ampliando las posibilidades de uso.
El aparato también facilita el trabajo gracias a su ayuda para enhebrar, la tensión automática del hilo y la posibilidad de regular de forma continua la longitud y la anchura de la puntada, adaptando cada costura al tipo de tejido.
Entre sus prestaciones destacan los prensatelas intercambiables mediante pulsador, el elevador de prensatelas de dos niveles, la luz LED integrada para iluminar la zona de trabajo y el enrollador automático de la canilla con desconexión de seguridad.
La máquina incluye además un amplio juego de accesorios y puntadas decorativas, que se guardan cómodamente en el compartimento integrado de la mesa extensible.
Alta demanda
La combinación de versatilidad, funcionalidad y un precio de 104,99 euros apunta a que esta máquina de coser será uno de los productos estrella para el de Lidl. A partir de mañana se esperan largas colas de consumidores ansiosos por conseguir una. ¡Pincha aquí y compra la tuya antes de que se agote!
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