Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera espresso color pastel más barata del mercado: con potente presión de bomba de 15 bar para una crema perfecta y un desarrollo ideal del aroma

Lidl vuelve a conquistar a los amantes del café con una oferta que combina diseño y prestaciones. Se trata de la cafetera espresso de color pastel por solo 54,99 euros, un modelo con estética vintage que permite preparar cafés con una crema intensa sin salir de casa.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta cafetera es su bomba de 15 bares de presión, diseñada para conseguir una extracción óptima del café, potenciando el aroma y logrando una crema densa en cada taza.

El aparato incorpora un sistema de brazo portafiltros e incluye dos filtros, lo que permite preparar una o dos tazas de café al mismo tiempo.

Además, dispone de una boquilla de vapor orientable 2 en 1, que funciona como salida de agua caliente y espumador de leche, facilitando la preparación de capuchinos, lattes o cafés con leche con un acabado más profesional.

La cafetera también cuenta con un depósito de agua desmontable de un litro, una bandeja de goteo extraíble con indicador del nivel de agua y un sistema de apagado automático, pensado para ofrecer un uso más cómodo y seguro. El conjunto se completa con una cuchara dos en uno con prensador, ideal para dosificar y compactar el café molido antes de la extracción.

Cafetera espresso color pastel. / Lidl

Alta demanda

Su diseño en tonos pastel, su presión de 15 bares y un precio de 54,99 euros hacen prever que esta cafetera espresso será uno de los pequeños electrodomésticos más demandados de Lidl. Todo apunta a que mañana muchos clientes acudirán a primera hora para conseguir una antes de que se agote. ¡Pincha aquí y compra la tuya ya mismo!