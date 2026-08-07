Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo más potente y barato del mercado: con protección contra sobrecalentamiento y tres niveles de temperatura
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl vuelve a reforzar su catálogo de belleza para quienes buscan alcanzar un estilo perfecto sin gastar de más. La cadena alemana ha puesto a la venta el secador de pelo CIEN BEAUTY, un artículo que destaca por su potencia, protección capilar y un precio imbatible.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que cuenta con función de protección contra sobrecalentamiento. Gracias a su tecnología iónica proporciona un secado antiestático, cabello suave, brillo natural y libre de daños difíciles de reparar.
Otro de sus puntos fuertes es el control del calor. El secador dispone de dos velocidades y tres niveles de temperatura, ideales para adaptar el flujo a las necesidades de cada tipo de cabello. ¿Lo mejor? Cuenta con un motor silencioso que permite secar el pelo a cualquier hora sin molestar a nadie.
Asimismo, el aparato tiene una función "Cool Shot" para fijar el peinado y evitar que el pelo se desmaye antes de salir de casa. Una opción ideal para los días en que la humedad reina en el ambiente.
El secador incluye una boquilla de peinado estrecha para un flujo de aire dirigido y un accesorio difusor para un secado con más volumen que aporte un look mucho más desenfadado.
Alta demanda
La combinación de potencia, versatilidad y un precio imbatible de tan solo 14,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes tendrán un único objetivo: conseguir este potente secador que promete arrasar en ventas y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.
- El lamento de los amigos de Laura, la guardia civil asesinada por su exmarido en el cuartel de Llanes: 'La mató por ser feliz y hacer su vida
- Crónica de una tragedia en pleno cuartel de Llanes: el agente Dámaso, que estaba 'obsesionado' con su exmujer, entró por el garaje y la tiroteó en una oficina
- En imágenes: un guardia civil mata a su exmujer en el cuartel de Llanes y muere tras un tiroteo con compañeros en su huida
- Fallece un hombre de 68 años tras caer por unas escaleras en un edificio de Gijón
- Venta millonaria a la vista: el Celtic de Glasgow aprieta por Hassan
- Un helicóptero, un dron y más de 100 agentes de tráfico con controles en los accesos: el dispositivo especial de la DGT por el 88º Descenso del Sella
- El guardia civil que mató a su exmujer en el cuartel de Llanes sustrajo el arma a un compañero y le habían comunicado su expulsión del cuerpo
- El magnate de origen asturiano Alfonso Fanjul, rey del azúcar, muere sin llegar a ver la democracia en Cuba