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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo más potente y barato del mercado: con protección contra sobrecalentamiento y tres niveles de temperatura

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo más potente y barato del mercado: con protección contra sobrecalentamiento y tres niveles de temperatura

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo más potente y barato del mercado: con protección contra sobrecalentamiento y tres niveles de temperatura

Jota Caral

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Emma Fernández

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de belleza para quienes buscan alcanzar un estilo perfecto sin gastar de más. La cadena alemana ha puesto a la venta el secador de pelo CIEN BEAUTY, un artículo que destaca por su potencia, protección capilar y un precio imbatible.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que cuenta con función de protección contra sobrecalentamiento. Gracias a su tecnología iónica proporciona un secado antiestático, cabello suave, brillo natural y libre de daños difíciles de reparar.

Otro de sus puntos fuertes es el control del calor. El secador dispone de dos velocidades y tres niveles de temperatura, ideales para adaptar el flujo a las necesidades de cada tipo de cabello. ¿Lo mejor? Cuenta con un motor silencioso que permite secar el pelo a cualquier hora sin molestar a nadie.

Asimismo, el aparato tiene una función "Cool Shot" para fijar el peinado y evitar que el pelo se desmaye antes de salir de casa. Una opción ideal para los días en que la humedad reina en el ambiente.

El secador incluye una boquilla de peinado estrecha para un flujo de aire dirigido y un accesorio difusor para un secado con más volumen que aporte un look mucho más desenfadado.

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Secador de pelo.

Secador de pelo. / Lidl

COMPRAR

Alta demanda

La combinación de potencia, versatilidad y un precio imbatible de tan solo 14,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes tendrán un único objetivo: conseguir este potente secador que promete arrasar en ventas y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.

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