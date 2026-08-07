Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo de vapor más potente y barato del mercado: disponible por menos de 15 euros
Un auténtico chollo que garantiza los mejores resultados
Lidl vuelve a reforzar su catálogo de hogar con el lanzamiento de una nueva promoción que promete conquistar a quienes busquen alcanzar un planchado perfecto. La cadena alemana ha puesto a la venta el cepillo de vapor SILVERCREST, un artículo que destaca por su funcionalidad, potencia y un precio imbatible.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este artículo es que está diseñado con una suela de revestimiento antiadherente que evitará arrugas difíciles de planchar o quemaduras que deterioren por completo la prenda.
Otro de sus puntos fuertes es su versatilidad. La plancha cuenta con función 4 en 1 para planchar, vaporizar, cepillar y quitar pelusa. Un compendio de características que harán que alisar la ropa sea un auténtico juego de niños.
La plancha no solo destaca por su funcionalidad, también por su seguridad. El aparato cuenta con un control continuo de temperatura y botón de golpe de vapor que evitará posibles sobrecalentamientos. Además, tiene un soporte integrado para pausas de planchado, así como un práctico ojal para colgar y mantener el artículo en un lugar seguro.
La plancha incluye un depósito de agua extraíble de aproximadamentemililitrostros, vaso de llenado y accesorio de cepillo extraíble. En tan solo 60 segundos, esta plancha solucionará montañas de coladas que necesitan un urgente alisado.
Alta demanda
La combinación de calidad, potencia y un precio de tan solo 14,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes acudirán a por esta plancha que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.
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