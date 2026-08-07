Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ahumador 3 en 1 más barato del mercado: resultados perfectos gracias a una temperatura duradera y uniforme

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de cocina con el lanzamiento de una nueva promoción que promete conquistar a los amantes de la comida al aire libre. La cadena alemana ha puesto a la venta el ahumado 3 en 1 GRILLMEISTER, un artículo que destaca por su óptima cocción, versatilidad y precio imbatible.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es su función 3 en 1: la barbacoa permite ahumar, cocer y asar con resultados perfectos gracias al alcance de una temperatura duradera y uniforme. El aparato ofrece una cocción indirecta y suave para aportar un toque aromático ahumado o en dos niveles. Además, para quienes no busquen ese toque extra de sabor, dispone de dos parrillas separadas.

Máxima seguridad

Para garantizar seguridad, la parrilla dispone de una regulación óptima del calor mediante una trampilla de ventilación ajustable, así como una carcasa robusta con un soporte de trípode fijo y un recipiente para carbón extraíble.

El dispositivo incluye un termómetro para indicar y controlar la temperatura interior, evitando un sobrecalentamiento que pueda derivar en una auténtica desgracia. Asimismo, tiene una puerta de acero con recubrimiento en polvo y tirador de baquelita para controlar fácilmente el nivel del agua y reponer rápidamente el carbón.

La parrilla dispone de un recipiente de agua extraíble para regular la temperatura y para que los alimentos queden jugosos. Ideal para cocinar carne, verdura o pescado y elevar el sabor de cada plato.

Ahumador 3 en 1. / Lidl

Alta demanda

La combinación de funcionalidad, alta calidad y un precio de tan solo 51,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes tendrán un único objetivo: conseguir esta parrilla 3 en 1 que promete arrasar en ventas y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.