Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la aspiradora más potente del mercado: con un breve tiempo de funcionamiento posterior para una óptima absorción del polvo residual

Lidl vuelve a sorprender con un producto pensado para facilitar las tareas de limpieza en cualquier parte. La cadena alemana ha puesto a la venta el aspirador en seco y húmedo PARKSIDE, un potente modelo multiusos que también puede utilizarse en el taller o el garaje.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este aspirador es su potencia de hasta 260 Airwatts, que permite recoger suciedad tanto en superficies secas como húmedas. Además, puede utilizarse para aspirar directamente el polvo generado por lijadoras y sierras compatibles con sistemas de aspiración.

Pero sus funciones van más allá. El aparato también puede utilizarse como soplador o para aspirar agua, ampliando sus posibilidades de uso en el hogar, el taller o el garaje.

Cuenta con un depósito de acero inoxidable resistente al óxido, equipado con un sistema de drenaje para facilitar la evacuación del agua sucia. Además, incorpora protección contra desbordamientos con parada automática y un sistema de limpieza del filtro que se activa con solo pulsar un botón.

Otro de sus puntos fuertes es su amplio radio de acción de hasta nueve metros, gracias a un cable de aproximadamente seis metros y una manguera de tres metros. El tubo telescópico de acero inoxidable permite alcanzar zonas más alejadas, mientras que sus cinco ruedas giratorias facilitan el desplazamiento.

El conjunto incluye diferentes boquillas y accesorios intercambiables, además de soportes integrados para mantenerlos organizados.

Aspirador en seco. / Lidl

Alta demanda

Su potencia, sus múltiples funciones y un precio de 64,99 euros hacen prever que este aspirador en seco y húmedo será uno de los productos de limpieza más demandados de Lidl. ¡Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo!