Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la freidora de aire en color pastel más potente y barata del mercado: idea para asar, hornear y cocer
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl vuelve a apostar por los pequeños electrodomésticos de cocina con una oferta pensada para preparar todo tipo de recetas de forma rápida y sencilla. La cadena ha puesto a la venta la potente freidora de aire caliente SILVERCRESTI, un modelo que permite cocinar con poco o ningún aceite y que ofrece varias funciones en un solo aparato.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de esta freidora es que no solo permite freír, sino también asar, hornear y cocer utilizando tecnología de aire caliente. Este sistema permite preparar los alimentos con una cantidad mínima de grasa añadida y, además, agiliza los tiempos de cocción.
El aparato dispone de seis programas preestablecidos: Reheat para recalentar, Dehydrate para deshidratar, Roast para asar, Bake para hornear, Prove para fermentar masas y Air Fry para freír con aire caliente.
La temperatura puede regularse entre 40 y 200 grados mediante un práctico mando giratorio, facilitando el ajuste según el tipo de alimento. Su capacidad útil es de 3,6 litros, con espacio para preparar hasta 600 gramos de patatas fritas de una sola vez.
Otro de sus puntos fuertes es el revestimiento antiadherente ILAG® del cajón de fritura y la rejilla, que facilita la preparación y limpieza. Además, ambos accesorios son aptos para el lavavajillas, lo que simplifica todavía más su mantenimiento.
El conjunto incluye también un manual de instrucciones y un recetario, ideal para descubrir nuevas elaboraciones y aprovechar todas las posibilidades del aparato.
Alta demanda
La combinaación de potencia, versatilidad y un precio de 39,99 euros hacen prever que esta freidora de aire caliente arrasará en ventas en cuestión de horas. Todo apunta a que mañana muchos clientes acudirán a primera hora para hacerse con una unidad antes de que se agote. ¡Pincha aquí y compra la tuya ya mismo!
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