Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla de acero inoxidable más barata del mercado: garantiza una distribución uniforme y rápida del calor
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl vuelve a reforzar su catálogo de hogar con el lanzamiento de una nueva promoción que promete conquistar a los amantes de la cocina. La cadena alemana ha puesto a la venta la olla de acero inoxidable SILVERCREST, un artículo que destaca por su funcionalidad, buena distribución del calor y precio imbatible.
¿Qué ofrece?
El artículo incorpora una tapa de cristal con salida de vapor, que garantiza una práctica cocción a la vista y una salida controlada del vapor de agua. Además, gracias a su estructura ofrece una distribución uniforme y rápida del calor para un buen sellado de los alimentos.
La seguridad es otro de sus puntos fuertes. La olla está compuesta por unas asas de resina fenólica resistentes al calor, lo que ofrece mejor control y manejo de la olla.
Según indica el fabricante, el dispositivo es apto para todo tipo de cocinas, incluidas las de inducción y resiste al horno hasta 150 °C. Asimismo, la olla puede introducirse en el lavavajillas, lo que simplifica el proceso de limpieza y garantiza mayor durabilidad del artículo.
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad y un precio de tan solo 8,99 euros hace prever que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl para conseguir esta olla de acero inoxidable. Todos los clientes querrán conseguir una unidad antes de que se agoten. ¡Pincha aquí y compra la tuya ya mismo!
- Una intervención en un oscuro incidente con disparos permite a la Policía Local de Oviedo incautarse de 7 kilos de cocaína
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de muebles de camping más barato del mercado: con múltiples posibilidades para disfrutar de actividades al aire libre
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el aspirador de mano 2 en 1 más barato del mercado: ideal para casa pequeñas
- El Oviedo está listo: victoria (3-2) e imagen valiente en la última prueba ante el Le Havre
- La lluvia y las tormentas eléctricas aguan la noche mágica del 'Songs for an Ewan Day' en Salinas: 'Volveremos al bosque
- Fallece en Gijón a los 91 años José Leopoldo Portela, fundador de Grupo Portela Hermanos
- Largas colas en el quiosco de La Chucha, renacido este sábado en Oviedo como cafetería: 'La acogida es tremenda
- Tormenta veraniega sobre Asturias: cae granizo en forma de pedruscos sobre Oviedo y los rayos causan al menos tres incendios en Boal, Villayón y Salas