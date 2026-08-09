Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla de acero inoxidable más barata del mercado: garantiza una distribución uniforme y rápida del calor

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de hogar con el lanzamiento de una nueva promoción que promete conquistar a los amantes de la cocina. La cadena alemana ha puesto a la venta la olla de acero inoxidable SILVERCREST, un artículo que destaca por su funcionalidad, buena distribución del calor y precio imbatible.

¿Qué ofrece?

El artículo incorpora una tapa de cristal con salida de vapor, que garantiza una práctica cocción a la vista y una salida controlada del vapor de agua. Además, gracias a su estructura ofrece una distribución uniforme y rápida del calor para un buen sellado de los alimentos.

La seguridad es otro de sus puntos fuertes. La olla está compuesta por unas asas de resina fenólica resistentes al calor, lo que ofrece mejor control y manejo de la olla.

Según indica el fabricante, el dispositivo es apto para todo tipo de cocinas, incluidas las de inducción y resiste al horno hasta 150 °C. Asimismo, la olla puede introducirse en el lavavajillas, lo que simplifica el proceso de limpieza y garantiza mayor durabilidad del artículo.

Olla de acero inoxidable. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y un precio de tan solo 8,99 euros hace prever que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl para conseguir esta olla de acero inoxidable. Todos los clientes querrán conseguir una unidad antes de que se agoten. ¡Pincha aquí y compra la tuya ya mismo!