Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera de goteo más potente y barata del mercado: disponible por menos de 40 euros

Lidl vuelve a apostar por los amantes del café con una oferta pensada para preparar una bebida con buen aroma desde casa. La cadena alemana ha puesto a la venta la cafetera de goteo Braun KF1100BK s, un modelo de gran potencia que permite preparar hasta 15 tazas.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta cafetera es su sistema OptiBrew, que optimiza la relación entre temperatura, tiempo de preparación y extracción para conseguir un aroma constante en cada elaboración.

Además, incorpora el sistema AntiDrip, que permite servir una primera taza antes de que termine todo el proceso de preparación sin que el café gotee, una función especialmente práctica cuando hay prisa por tomar el primer café del día.

La cafetera incluye una jarra de vidrio con capacidad para hasta 15 tazas, diseñada para resistir los choques térmicos. Su tapa reduce el contacto del café con el aire para ayudar a conservar durante más tiempo tanto la temperatura como el aroma.

Otro de sus puntos fuertes es el portafiltros EasyFill, que puede abrirse y llenarse cómodamente desde la parte frontal o retirarse para colocar el filtro directamente sobre la encimera.

El depósito cuenta con una capacidad aproximada de 1,38 litros y dispone de una doble escala de nivel de agua, que facilita calcular la cantidad precisa de granos antes de comenzar la preparación.

Cafetera de goteo. / Lidl

Alta demanda

Su sistema de extracción, la capacidad de preparación y un precio de 39,99 euros hacen prever que esta cafetera Braun será uno de los pequeños electrodomésticos más demandados de Lidl. ¡Pincha aquí y compra la tuya ya mismo!