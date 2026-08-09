Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el microondas en color pastel más potente y barato del mercado: con un moderno diseño retro y bloqueo de seguridad para niños
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl vuelve a reforzar su catálogo de hogar con una oferta pensada para quienes buscan renovar los pequeños electrodomésticos. La cadena alemana ha puesto a la venta el microondas color pastel SILVERCREST, un artículo pensado para calentar, cocinar y descongelar de forma sencilla y con las mejores garantías.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que tiene ocho programas automáticos (calentar, verdura, pescado, carne, pasta, patatas, pizza y sopa). Con cinco niveles de potencia (140, 280, 420, 560, 700 W) y cuatro funciones de descongelación (carne picada, trozos de carne, trozos de pollo y pan), este artículo se presenta como la solución definitiva para quienes no quieran perder demasiado tiempo en la cocina.
Otro de sus puntos fuertes es su función de inicio rápido para poner en marcha el microondas a máxima potencia en un abrir y cerrar de ojos. Además, incluye un temporizador de cocina de 95 min con señal acústica de fin de cocción, lo que llama a la calma de los consumidores más despistados.
Con respecto a su seguridad, el microondas dispone de un sistema de bloqueo de seguridad para niños. El manejo tampoco supone un problema. Gracias a su mando giratorio para ajustar el tiempo, el peso y el programa automático, manipular este electrodoméstico será de lo más sencillo.
El microondas cuenta con un moderno diseño retro en color rosa pastel que promete enamorar a los amantes del estilo vintage. Asimismo, incluye pantalla LED, indicador de hora y un plato giratorio de cristal.
Alta demanda
La combianción de versatilidad, funcionalidad y un precio imbatible de tan solo 44,99 euros hace prever que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes tendrán un único objetivo: conseguir este microondas que promete arrasar en ventas y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.
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