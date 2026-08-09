Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la envasadora al vacío de mano más barata del mercado: garantiza la conservación de alimentos de forma hermética, sin aire y guardando todo su aroma

Lidl vuelve a sorprender con un pequeño accesorio de cocina pensado para conservar los alimentos durante más tiempo. La cadena ha puesto a la venta la envasadora al vacío de mano, un dispositivo compacto que permite retirar el aire de recipientes y bolsas para conservar las propiedades de los alimentos.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta envasadora es que permite conservar los alimentos de forma hermética y sin aire, ayudando a mantener durante más tiempo su aroma y frescura.

El dispositivo puede utilizarse tanto con recipientes herméticos como con bolsas equipadas con válvula de vacío, ofreciendo diferentes posibilidades para organizar y conservar alimentos en la nevera o el congelador.

Además, destaca por su funcionamiento inalámbrico, lo que facilita su utilización y permite manejarla cómodamente sin cables de por medio. Para ponerla en funcionamiento solo es necesario pulsar un botón, haciendo que el proceso resulte rápido y sencillo incluso para quienes nunca han utilizado una envasadora al vacío.

Otro de sus puntos fuertes es su apagado automático una vez finalizado el proceso de envasado, una función que evita tener que estar pendiente del aparato y aporta una mayor comodidad durante su uso.

Envasadora al vacío de mano. / Lidl

Alta demanda

Su facilidad de uso, funcionalidad y un precio de solo 4,99 euros hacen prever que esta envasadora al vacío de mano será uno de los pequeños accesorios de cocina más demandados de Lidl. ¡Pincha aquí y compra la tuya ya mismo!