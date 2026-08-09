Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los auriculares de diadema que prometen conquistar a los más pequeños de la casa: con función de sonido seguro

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de multimedia y tecnología con una oferta difícil de igualar. La cadena alemana ha puesto a la venta los auriculares de diadema infantil de la Patrulla Canina, un artículo pensado para que los más pequeños de la casa puedan disfrutar de la música con protección y comodidad.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que dispone de una función de sonido seguro. Una vez se activa, el nivel de volumen será inferior a 85 dB, lo que garantiza una acústica segura para no dañar los tímpanos de los más pequeños.

La comodidad es otro de sus puntos fuertes. Los auriculares cuentan con un soporte acolchado y regulable en altura para ajustar al diámetro de la cabeza.

Y lo mejor: tiene una función para compartir música con un segundo auricular. Gracias a su salida de audio de 3,5 milímetros, permite que dos dispositivos escuchen la misma lista de reproducción simultáneamente.

Según indica el fabricante, los auriculares cuentan con una ventana de visualización para motivos intercambiables en los laterales e incluye 8 tarjetas de intercambio con motivos geniales.

Auriculares infantiles. / Lidl

Alta demanda

La combinación de protección auditiva, confort y un precio de tan solo 4,99 euros hace prever que mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todas las familias querrán hacerse con estos auriculares que prometen arrasar en ventas y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.