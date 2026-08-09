Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo facial que garantiza una piel suave y lisa: disponible por menos de 15 euros
Un auténtico chollo que garantiza los mejores resultados
Lidl vuelve a reforzar su catálogo de belleza con el lanzamiento de una oferta que promete volar de las estanterías en cuestión de pocas horas. La cadena alemana ha puesto a la venta el cepillo facial SANITAS, un artículo que combina cuidado y versatilidad a precio imbatible.
¿Qué ofrece?
Este dispositivo destaca por sus dos niveles de rotación —circular, para una limpieza suave, y oscilante, para una piel más lisa— y sus dos velocidades ajustables según la intensidad que se necesite.
Según indica el fabricante, el aparato es resistente al agua y cuenta con la certificación IPX-7, ideal para utilizarlo en la ducha o bañera. El cepillo funciona con pilas de AAA de 1,5 V, por lo que puede transportarse cómodamente a cualquier parte.
Alta demanda
La combinación de funcionalidad, cuidado fácil y un precio de tan solo 11,99 euros hace prever que se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes correrán para conseguir este cepillo facial que promete volar de las estanterías y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.
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