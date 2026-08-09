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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo facial que garantiza una piel suave y lisa: disponible por menos de 15 euros

Un auténtico chollo que garantiza los mejores resultados

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo facial que garantiza una piel suave y lisa: disponible por menos de 15 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo facial que garantiza una piel suave y lisa: disponible por menos de 15 euros / Lidl

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Emma Fernández

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de belleza con el lanzamiento de una oferta que promete volar de las estanterías en cuestión de pocas horas. La cadena alemana ha puesto a la venta el cepillo facial SANITAS, un artículo que combina cuidado y versatilidad a precio imbatible.

¿Qué ofrece?

Este dispositivo destaca por sus dos niveles de rotación —circular, para una limpieza suave, y oscilante, para una piel más lisa— y sus dos velocidades ajustables según la intensidad que se necesite.

Según indica el fabricante, el aparato es resistente al agua y cuenta con la certificación IPX-7, ideal para utilizarlo en la ducha o bañera. El cepillo funciona con pilas de AAA de 1,5 V, por lo que puede transportarse cómodamente a cualquier parte.

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Cepillo facial.

Cepillo facial. / Lidl

COMPRAR

Alta demanda

La combinación de funcionalidad, cuidado fácil y un precio de tan solo 11,99 euros hace prever que se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes correrán para conseguir este cepillo facial que promete volar de las estanterías y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.

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