Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el microondas más potente y barato del mercado: con función grill y diez prácticos programas automáticos
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl vuelve a apostar por los pequeños electrodomésticos de cocina con una oferta pensada para quienes buscan un aparato versátil capaz de preparar diferentes recetas. La cadena alemana ha puesto a la venta el microondas de 20 litros con grill SILVERCREST, un modelo que permite calentar, cocinar, descongelar y gratinar.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este microondas es que incorpora grill y 10 programas automáticos, que permiten preparar de forma sencilla platos de pasta, pescado, carne, arroz, pollo, patatas, verduras, palomitas o bebidas. También cuenta con un programa específico para recalentar alimentos.
El aparato dispone de ocho niveles de potencia, con cinco niveles de microondas que van desde 160 hasta 800 W, además de un nivel específico de grill y dos combinados que utilizan simultáneamente microondas y grill.
Otro de sus puntos fuertes son sus cuatro funciones de descongelación, diseñadas para diferentes alimentos como carne picada, trozos de carne, pollo o pan. También incorpora una función de inicio rápido y un seguro para niños, pensado para evitar un uso accidental.
Su manejo resulta sencillo gracias al regulador giratorio, mientras que la pantalla LED multifuncional permite controlar el tiempo y las funciones seleccionadas. Además, dispone de reloj digital, temporizador de hasta 95 minutos y aviso acústico cuando finaliza la cocción.
El conjunto incluye un plato giratorio de cristal y una parrilla de acero inoxidable, ampliando las posibilidades de preparación.
Alta demanda
La combinación de funcionalidad, versatilidad y un precio de 59,99 euros, hacen prever que este microondas será uno de los pequeños electrodomésticos más demandados de Lidl. Este artículo promete arrasar en ventas en cuestión de pocas horas. ¡Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo!
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