Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir los auriculares inalámbricos más potentes y baratos del mercado: disponibles por menos de 15 euros
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Action vuelve a sorprender a todos sus clientes. La tienda ha lanzado a la venta un nuevo artículo en su sección multimedia que promete volar de las estanterías en cuestión de horas. Se trata de los auriculares inalámbricos open ear Fresh'n Rebel, un dispositivo que destaca por su autonomía, buena acústica y precio imbatible.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este artículo es su diseño con conducción del aire. Gracias a esta función, los amantes de la música podrán disfrutar de sus canciones favoritas sin presión en los oídos y con conciencia de lo que ocurre en el exterior.
Los auriculares cuentan con graves dinámicos y sistema de llamadas nítidas. Con control táctil, asistente de voz y conectividad multipunto, los clientes podrán disfrutar de una llamada desde cualquier parte y con las mejores garantías auditivas.
Otro de sus puntos fuertes es la autonomía. El aparato dispone de hasta 35 horas de reproducción con el estuche de carga (6 horas por carga) y protección IPX4 contra salpicaduras. Un tiempo suficiente para disfrutar de largas jornadas de escucha y con máxima protección frente a posibles lluvias.
Alta demanda
La combinación de calidad, potencia y un precio de tan solo 13,95 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de las tiendas Action. Todos los clientes irán corriendo a las puertas de las tiendas para conseguir estos potentes auriculares que prometen arrasar en ventas en pocas horas.
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