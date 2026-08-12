Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la picadora multifunción color pastel más potente y barata del mercado: disponible por menos de 15 euros

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de pequeños electrodomésticos con el lanzamiento de un nuevo artículo que promete arrasar en ventas en cuestión de horas. La cadena alemana ha puesto a la venta la picadora multifunción SILVERCREST, un aparato que destaca por su potencia, funcionalidad y precio imbatible.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que incluye un accesorio de cuchillas (desmontables) con dos hojas de acero inoxidables. Un componente perfecto para triturar verduras, frutas, hierbas, frutos secos y muchos más alimentos en el interior de su vaso mezclador elaborado en vidrio de alta calidad.

Otro de sus puntos fuertes es su gran potencia. La picadora dispone de dos niveles de velocidad (5000 rpm y 6300 rpm), ideal para ajustar la intensidad en función de la textura que se pretenda alcanzar.

¿Lo mejor? Su apuesta por la versatilidad. Este aparato incluye un accesorio pensado para emulsionar la nata y, además, es adecuada para picar hielo gracias a su función "Ice Crush".

Según indica el fabricante, el manejo es bastante sencillo: la picadora cuenta con botones "Easy-Push" que, con tan solo un clic, pondrán en marcha el aparato. Asimismo, se oferta en tres tonos pastel muy combinables con cualquier decoración de estilo vintage: rosa, verde y negro.

Picadora multifunción. / Lidl

Alta demanda

La combinación de potencia, versatilidad y un precio de tan solo 14,99 euros hace prever que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes tendrán un único objetivo: conseguir esta picadora que promete volar de las estanterías y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.