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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el hervidor de arroz más potente del mercado: con función de mantenimiento del calor automática después de la cocción

Un auténtico chollo que garantiza los mejores resultados

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el hervidor de arroz más potente del mercado: con función de mantenimiento del calor automática después de la cocción

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el hervidor de arroz más potente del mercado: con función de mantenimiento del calor automática después de la cocción / Lidl

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Emma Fernández

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de pequeños electrodomésticos con el lanzamiento de una nueva oferta que promete arrasar en ventas. La cadena alemana ha puesto a la venta el hervidor de arroz SILVERCREST, un artículo que combina potencia y funcionalidad a precio imbatible.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que cuenta con un recipiente de cocción de aluminio extraíble con revestimiento antiadherente de alta calidad. Gracias a este diseño, permite una preparación óptima de todo tipo de arroz sin quemarse ni desbordarse.

Otro de sus puntos fuertes es su función de mantenimiento del calor automática después de la cocción. Ideal para comensales que tenga que incorporarse posteriormente a la comida.

Asimismo, el aparato dispone de máxima seguridad. Incluye dos luces de control para cocinar y mantener calientes los alimentos y unos pies antideslizantes que garantizan un soporte seguro cuando el hervidor alcanza máxima potencia.

Principales características

Este hervidor incluye vaso medidor, cuchara para arroz e instrucciones. La capacidad del recipiente de cocción es para un máximo de 1/4 de arroz, que equivale a una porción. La longitud del cable es de 75 centímetros, lo que permite ubicarla en cualquier lugar de la cocina.

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Hervidor de arroz.

Hervidor de arroz. / Lidl

COMPRAR

Alta demanda

La combinación de calidad, potencia y un precio de tan solo 12,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes tendrán un objetivo claro: conseguir este hervidor de arroz que promete arrasar en ventas y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.

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