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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la pala de pádel más potente del mercado: con una superficie de carbono de alta calidad para una aceleración explosiva de la bola

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la pala de pádel más potente del mercado: con una superficie de carbono de alta calidad para una aceleración explosiva de la bola

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la pala de pádel más potente del mercado: con una superficie de carbono de alta calidad para una aceleración explosiva de la bola / Lidl

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Emma Fernández

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de deporte con el lanzamiento de una nueva promoción que promete conquistar a los amantes del pádel. La cadena alemana ha puesto a la venta la pala CRIVIT, un artículo que destaca por su punto central de aceleración, resistencia y precio imbatible.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta pala es su superficie de golpeo: está elaborada en carbono 12K de alta calidad. Este diseño garantiza una aceleración explosiva de la bola y un rebote en pista contraria difícil de defender. Asimismo, ejerce control preciso de la pelota gracias a su balance equilibrado y neutro con un centro de gravedad a 27 centímetros.

Asimismo, la pala ofrece un marco aerodinámico que garantiza un efecto extremo en cada jugada. Sin duda, este artículo se presenta como la solución definitiva para derribar a cualquier adversario y con las mejores garantías.

Máxima seguridad

Otro de sus puntos fuertes es la seguridad. La pala ofrece un agarre seguro gracias a su empuñadura antideslizante compuesta por una cómoda correa acolchada para la muñeca. Con respecto a la protección y cuidado, incluye una funda blanca de neopreno para un transporte seguro.

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Pala de pádel.

Pala de pádel. / Lidl

COMPRAR

Alta demanda

La combinación de potencia, resistencia y un precio de tan solo 59,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes tendrán un único objetivo: conseguir esta pala de pádel que promete volar de las estanterías y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.

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