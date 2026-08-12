Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la pala de pádel más potente del mercado: con una superficie de carbono de alta calidad para una aceleración explosiva de la bola
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl vuelve a reforzar su catálogo de deporte con el lanzamiento de una nueva promoción que promete conquistar a los amantes del pádel. La cadena alemana ha puesto a la venta la pala CRIVIT, un artículo que destaca por su punto central de aceleración, resistencia y precio imbatible.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de esta pala es su superficie de golpeo: está elaborada en carbono 12K de alta calidad. Este diseño garantiza una aceleración explosiva de la bola y un rebote en pista contraria difícil de defender. Asimismo, ejerce control preciso de la pelota gracias a su balance equilibrado y neutro con un centro de gravedad a 27 centímetros.
Asimismo, la pala ofrece un marco aerodinámico que garantiza un efecto extremo en cada jugada. Sin duda, este artículo se presenta como la solución definitiva para derribar a cualquier adversario y con las mejores garantías.
Máxima seguridad
Otro de sus puntos fuertes es la seguridad. La pala ofrece un agarre seguro gracias a su empuñadura antideslizante compuesta por una cómoda correa acolchada para la muñeca. Con respecto a la protección y cuidado, incluye una funda blanca de neopreno para un transporte seguro.
Alta demanda
La combinación de potencia, resistencia y un precio de tan solo 59,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes tendrán un único objetivo: conseguir esta pala de pádel que promete volar de las estanterías y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.
- Conmoción en Cangas del Narcea por el atropello mortal de una mujer de 28 años, técnica de Cruz Roja: 'Era una bella persona y magnífica profesional
- En imágenes: La iglesia de Santa María, en Villanueva, se llena para dar el último adiós a Enrique López
- Una promotora nacional compra la Península de Arnao y prevé invertir más de 8 millones de euros en nuevas viviendas de alta calidad
- Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo cancelan su boda tras conocerse una información de última hora: Gabriela Guillén destapa su romance con el futbolista
- Los vecinos de La Florida se concentran contra los planes del Principado para instalar un centro de menores tutelados en el barrio
- La Sidrería Silla del Rey baja la persiana tras 42 años de oviedismo y buena mesa
- Guía básica sobre el eclipse en Gijón: Cortes de tráfico, prohibiciones, buses reforzados, citas singulares y fiesta final
- Barbón, profeta en su tierra: el presidente del Principado será el pregonero de las fiestas de Pola de Laviana