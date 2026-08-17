Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de mano más potente y barata del mercado: domina sin esfuerzo las masas más pesadas y garantiza resultados perfectos
Un auténtico chollo que garantiza los mejores resultados
Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de cocina y cuidado del hogar que promete conquistar a los más exquisitos culinarios y acercarlos a la haute cuisine. Se trata de la batidora de mano que combina potencia y funcionalidad y cuyo precio es una auténtica locura: disponible por tan solo 24,99 euros.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este dispositivo es su potente motor; sus 400 vatios permiten dominar y manipular sin esfuerzo las masas más pesadas con las mejores garantías. La batidora cuenta con cinco niveles de velocidad y función turbo que permite ajustar el grosor de la textura a gusto del consumidor.
Según indica el fabricante, los batidores con forma especial trabajan hasta un 25 % más rápido que los convencionales, lo que permite simplificar el proceso de trabajo y alcanzar resultados propios de la alta cocina.
Si algo caracteriza a este artículo es su seguridad; cuenta con una fácil inserción y extracción de los accesorios con tan solo pulsar un botón. Además, las piezas son aptas para lavavajillas, lo que garantiza evitar cortes propios del lavado manual. Ya sea para pasteles, magdalenas u otras masas, esta batidora promete convertirse en tu mejor alidada para la repostería.
Alta demanda
La combinación de calidad, potencia y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta potente batidora de mano que promete volar de las estanterías y que puedes conseguir ya mismo pinchando en este enlace.
- Apuñala por la espalda a su pareja en plena calle en Gijón
- Un futbolista, trasladado al HUCA tras el Oviedo-Granada: “Tenía mareos y no veía bien”
- Rocambolesca trifulca en Gijón: un perro orina un puesto de ropa del Muro y tiene que intervenir la Policía para calmar al tendero
- La Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera tras la la bajada de velocidad obligatoria a 80 kilómetros por hora: multas de hasta 200 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente cepillo alisador más barato del mercado: con revestimiento de cerámica
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente altavoz inalámbrico más barato del mercado: de estética retro y perfecto para llevar a cualquier parte
- Multado con 700 euros un conductor que viajaba a la velocidad adecuada pero se cruzó con la nueva campaña de vigilancia julio: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la jarra que filtra el agua más barata del mercado: disponible por menos de 7 euros