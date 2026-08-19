No necesitamos escuchar el anuncio oficial para saberlo: septiembre ya está aquí, aunque el calendario se empeñe en concedernos unos días más de tregua. Con él llega, inevitablemente, la protocolaria vuelta a la normalidad. El bronceado ya ha alcanzado su punto álgido y ese desconcierto que produce volver a ver el suelo —sin una pieza de construcción, un lápiz o un folio garabateado a la vista— empieza a ser la señal definitiva. Crucemos los dedos, eso sí, para que esa explosión de creatividad infantil no haya decidido abandonar los límites del A4.

Esta vez, sin embargo, nos hemos propuesto no dejarnos llevar por las compras de última hora. Si toca poner la casa a punto para el nuevo curso, mejor hacerlo con algo de previsión. Y aquí es donde entra IKEA: porque sí, podemos asegurarte que tiene todo lo necesario para afrontar la vuelta al cole sin convertir la habitación infantil en una sucesión de muebles imposibles de encajar.

Hemos seleccionado los muebles y accesorios imprescindibles para crear una habitación en la que haya espacio para jugar, estudiar y hacer los deberes por menos de 150 euros. Incluso un poco menos, aprovechando que ahora están de rebajas. Y sí, vamos a enseñarte exactamente qué hemos elegido y cómo lo hemos utilizado para que, si te gusta el resultado, puedas replicarlo en casa.

Qué muebles elegir para adaptar la habitación a la vuelta al cole

IKEA tiene los muebles perfectos para preparar una habitación para la vuelta al cole: más almacenamiento, fáciles de montar y a buen precio / Cedida a La Nueva España

Como podéis ver, no hace falta transformar por completo una habitación para darle un aire más preparado para la vuelta al cole. A veces, basta con elegir bien cuatro muebles y algún que otro accesorio para conseguir que el espacio se adapte a las nuevas necesidades: más libros, más cuadernos y, sí, también muchos juguetes.

En este caso, la clave está en combinar almacenaje y funcionalidad sin renunciar a esa parte de la habitación que sigue estando destinada al juego. Porque si algo tienen las habitaciones infantiles es que deben ser capaces de hacer varias cosas a la vez.

TROFAST, el almacenaje que pone orden entre juguetes y manualidades

TROFAST, el almacenaje que pone orden entre juguetes y manualidades / Cortesía IKEA

Uno de los grandes protagonistas de esta transformación es TROFAST de IKEA, una combinación de almacenaje con cajas en blanco que, en este caso, se ha utilizado como base para colocar un tablero de madera y crear una mesa de estudio.

¿La razón para apostar por este sistema? Si convivís con niños pequeños, probablemente sepáis que encontrar sitio para todos sus juguetes, pinturas, cuadernos y manualidades puede convertirse en una misión casi diaria. Y ahí es donde TROFAST tiene mucho que decir.

Su sistema de cajas de distintos tamaños permite organizar cada cosa en su sitio sin complicar demasiado la tarea. Los juguetes pueden quedar agrupados, los materiales de dibujo tienen su propio espacio y, sobre todo, resulta sencillo acceder a todo aquello que necesitan en su día a día.

También juega a su favor la facilidad de uso. Las cajas se extraen y se vuelven a colocar sin esfuerzo, algo especialmente práctico cuando son ellos mismos quienes empiezan a encargarse de sacar y guardar sus cosas. Porque fomentar cierta autonomía también pasa por hacer que ordenar resulte fácil.

SMÅGÖRA, una estantería para tener sus libros siempre a mano

SMÅGÖRA, una estantería para tener sus libros siempre a mano / Cortesía

Cuando se trata de organizar una habitación infantil, las estanterías tienen una ventaja evidente: permiten tener aquello que más utilizan a la vista y, al mismo tiempo, perfectamente ordenado.

Es el caso de SMÅGÖRA, un modelo que puede colocarse tanto en horizontal como en vertical en función del espacio disponible. Sus separaciones permiten organizar libros, juguetes, pañales o cualquier otro básico que necesitemos tener cerca.

Y aquí hay algo especialmente interesante: no tiene por qué acompañar al niño durante una única etapa. A medida que cambian sus necesidades, también puede cambiar su función. Hoy puede servir para tener sus cuentos favoritos a mano y mañana convertirse en el lugar donde guardar material escolar.

KALLAX, el clásico que funciona en cualquier habitación

KALLAX, el clásico que funciona en cualquier habitación / Cortesía IKEA

Hay muebles de IKEA que parecen estar pensados para sobrevivir a cualquier cambio de habitación, y KALLAX es uno de ellos. Puede funcionar en un dormitorio infantil, pero también encontrar su sitio en el salón cuando llegue el momento de reorganizar espacios.

En este caso, sus cuatro compartimentos se han utilizado para guardar libros. Una solución sencilla que, además de mantenerlos ordenados, permite que estén siempre a la vista y al alcance de los más pequeños.

Y eso tiene su importancia: cuando los libros están accesibles, elegir uno para leer resulta mucho más sencillo. Basta con echar un vistazo a los lomos para decidir cuál apetece hoy. Una pequeña cuestión de organización que puede marcar la diferencia a la hora de convertir la lectura en una parte más natural de la rutina.

SKÅDIS, el tablero que puede cambiar de función con ellos

SKÅDIS, el tablero que puede cambiar de función con ellos / Cortesía IKEA

Y, por supuesto, está SKÅDIS. Ese clásico tablero perforado de IKEA que parece sencillo, pero que tiene muchas más posibilidades de las que podríamos imaginar a primera vista.

En una habitación infantil puede convertirse en el lugar perfecto para colocar dibujos, fotos, pequeños recuerdos o incluso su horario de clase. Pero lo interesante es que no tiene por qué quedarse ahí.

Con el tiempo, puede incorporar cestas y distintos accesorios para guardar lápices, material escolar o pequeños objetos que necesitan tener a mano. Incluso puede terminar funcionando como un pequeño organizador de herramientas o accesorios para el día a día.

Y quizá esa sea una de las mejores razones para apostar por muebles versátiles cuando hablamos de habitaciones infantiles: no tienen que estar pensados únicamente para el momento actual. Si elegimos piezas que puedan adaptarse, también podrán acompañarles mientras crecen.