Un chef desvela el truco definitivo para alcanzar el corte perfecto en tomates: "La forma en que lo haces cambia la experiencia al comerlo y hasta el equilibrio de sabores en tus recetas"

El tomate es un imprescindible en cualquier cocina. Salsas, ensaladas o un simple tomate crudo resuelven más de una comida y de la forma más saludable posible. Este alimento es muy famoso por su gran cantidad de antioxidantes, vitaminas y agua que protegen el corazón, cuidan la piel y mejoran la digestión.

Asimismo, en pleno auge veraniego, este básico se convierte en el perfecto aliado para combatir las jornadas más calurosas. Sin embargo, existen pequeños matices culinarios que muchas veces se pasan por alto y ayudan a mejorar la expieriencia gastronómica de esta verdura.

En este contexto incide el chef Jordi Cruz. El cocinero, muy reconocido por su amplia trayectoria en el mundo de la alta cocina, explica que la diferencia entre el sabor de un tomate normal y uno excepcional reside en el tipo de corte: "Cortar un tomate no es solo cuestión de estética. La forma en que lo haces cambia la experiencia al comerlo y hasta el equilibrio de sabores en tus recetas", señala.

Salsa de tomate en conserva / .

Tipos de corte que marcarán la diferencia

Para conservar mejor los juegos y evitar que la ensalada quede aguada, Jordi explica que hay que realizar el corte "siguiendo sus “paredes” naturales". De esta forma, la pulpa se mantendrá "mucho más firme y el gel que es su pulpa no se perderá tanto".

En lo que refiere a la textura, dependerá del tipo de tomate. Los más carnosos "agradecen rodajas o gajos", sin embargo los más blandos "funcionan mejor en cuartos grandes". En definitiva, un corte limpio y adecuado garantiza que el tomate se mantenga uniforme y "no se deshaga".

Una de las partes que más suelen interesar a los consumidores es la intensidad del sabor. Para quienes pretendan elevar su experiencia gastronómica con este básico, el chef ha traído la solución definitiva. La fórmula para que el sabor se distribuya de manera uniforme no es otra que "mantener el gel y las semillas dentro de cada pieza, cada bocado tiene un equilibrio entre dulzor, acidez y jugosidad", indica.

Y para quienes busquen un plus en la cocina, Jordi no ha dudado en aclarar cómo actuar a la hora de elaborar ensaladas. Y la clave no es otra que cortar las piezas en un tamaño adecuado (ni muy grandes, ni muy pequeñas), de esta forma se integrarán con facilidad con el resto de ingredientes "sin dominr ni perderse en el conjunto", remata.