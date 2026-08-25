Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el albornoz unisex más cómodo y barato del mercado: gran comodidad gracias a su alto contenido de algodón

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de baño con el lanzamiento de una nueva promoción que promete arrasar en ventas en pocas horas. La cadena alemana ha puesto a la venta el albornoz de baño de la marca LIVARNO, un artículo pensado para quienes buscan relajarse tras haber recibido una buena ducha.

¿Qué ofrece?

Este albornoz está elaborado en alto contenido de algodón, lo que aporta gran comodidad y suavidad durante su uso. Además, este textil augura una mayor durabilidad con el paso del tiempo, evitando roturas que deterioren por completo el estado original del artículo.

La prenda está compuesta por un cinturón y dos bolsillos superpuestos, ideal para ajustar al contorno corporal y resguardar las manos en los días mas gélidos.

Asimismo, el fabricante indica que es suave y agradable al tacto, por lo que colocar este algodón será sinónimo de una experiencia de lo más relajante para el cuerpo.

Albornoz unisex. / Lidl

Alta demanda

La combinación de alta calidad, resistencia y un precio de tan solo 12,99 euros apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes tendrán un único objetivo: conseguir este albornoz que promete arrasar en ventas y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.