Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las toallas de baño que tienen mega descuento y están disponibles en varios colores: son especialmente absorbentes y resistentes

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de baño con el lanzamiento de un nuevo ofertón que apunta a agotarse en cuestión de pocas horas. La cadena alemana ha aplicado un megadescuento sobre las toallas de mano de la marca Livarno, un pack de dos piezas que destaca por su resistencia, absorción y precio imbatible.

Principales características

El pack está compuesto por dos toallas de mano que tienen una medida de 50x100 centímetros. Cada pieza está elaborada por una mezcla de materiales de algodón y viscosa de bambú. Gracias a esta combinación textil, cada toalla ofrecerá mayor suavidad al tacto, confort y volumen.

Uno de los principales atractivos de este pack es que las toallas son fáciles de cuidar. Gracias a sus componentes son especialmente absorbentes y resistentes, por lo que su sencillo mantenimiento augura buena resistencia y funcionalidad con el paso del tiempo.

El pack se oferta en varias colores: gris, verde, azul marino y blanco. Cuatro gamas muy combinables con los acabados de cualquier aseo tradicional.

Instrucciones de lavado, secado y planchado

Para garantizar mayor conservación, el fabricante indica que deben lavarse a un máximo de 60ºC y no aplicar lejía. En la secadora deberá ponerse un programa para prendas delicadas y no superar una temperatura máxima de 60 °C. Con respecto al planchado, se puede alcanzar un máximo de 150ºC y puede utilizarse plancha de vapor.

Toallas de mano. / Lidl

Alta demanda

Sin duda, este juego reúne las características necesarias para convertirse en un imprescindible del hogar. Por tan solo 7,99 euros, los consumidores podrán disfrutar de este pack de toallas de mano que promete arrasar en ventas y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.