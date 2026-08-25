Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el calentador de comida para bebés más barato del mercado: ideal para transportar a cualquier parte con las mejores garantías

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de cocina y cuidado del hogar con una oferta pensada para garantizar el bienestar de los más pequeños de la casa. La cadena alemana ha puesto a la venta el calentador de comida para bebés "Simpliy hot", un artículo que destaca por su fácil transporte, su conservación del calor y un precio realmente imbatible.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que gracias a su función de mantenimiento del calor se convertirá en la solución definitiva para transportar comida a cualquier parte. Este calentador es ideal para tarritos, biberones estándar y de cuello ancho y todos los recipientes que tengan un diámetro de hasta 70 milímetros.

Otro de sus puntos fuertes es su rapidez. Según indica el fabricante, la comida estará lista en un periodo de entre ocho y diez minutos. Por su parte, el calentamiento de la leche está previsto en un tiempo de entre seis y ocho. En definitiva, en un abrir y cerrar de ojos los más pequeños podrán disfrutar de un plato bien caliente y en cualquier parte.

El uso del aparato es bastante sencillo. El calentador dispone de un apagado controlado por termostato y una regulación continua del mismo, así como una luz de control óptica. Además, incluye un práctico recoge cables en la base de la carcasa para guardar de forma óptima.

Calentador de comida para bebés. / Lidl

Alta demanda

La combinación de funcionalidad, óptima conservación de calor y un precio de tan solo 12,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes tendrán un objetivo claro: conseguir ese calentador para bebés que sacará a más de uno de un apuro y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.