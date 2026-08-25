Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el calentador de comida para bebés más barato del mercado: ideal para transportar a cualquier parte con las mejores garantías
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl vuelve a reforzar su catálogo de cocina y cuidado del hogar con una oferta pensada para garantizar el bienestar de los más pequeños de la casa. La cadena alemana ha puesto a la venta el calentador de comida para bebés "Simpliy hot", un artículo que destaca por su fácil transporte, su conservación del calor y un precio realmente imbatible.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este artículo es que gracias a su función de mantenimiento del calor se convertirá en la solución definitiva para transportar comida a cualquier parte. Este calentador es ideal para tarritos, biberones estándar y de cuello ancho y todos los recipientes que tengan un diámetro de hasta 70 milímetros.
Otro de sus puntos fuertes es su rapidez. Según indica el fabricante, la comida estará lista en un periodo de entre ocho y diez minutos. Por su parte, el calentamiento de la leche está previsto en un tiempo de entre seis y ocho. En definitiva, en un abrir y cerrar de ojos los más pequeños podrán disfrutar de un plato bien caliente y en cualquier parte.
El uso del aparato es bastante sencillo. El calentador dispone de un apagado controlado por termostato y una regulación continua del mismo, así como una luz de control óptica. Además, incluye un práctico recoge cables en la base de la carcasa para guardar de forma óptima.
Alta demanda
La combinación de funcionalidad, óptima conservación de calor y un precio de tan solo 12,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes tendrán un objetivo claro: conseguir ese calentador para bebés que sacará a más de uno de un apuro y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.
- El Supremo dice adiós a la pérdida de puntos del permiso de conducir tras detectarse un erro en la DGT: “La resolución de la DGT no solo corrige la equivocación, sino que lo hace de manera oficial y fehaciente"
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el elegante set de cortinas para ventana más barato del mercado: translúcido y de caída suave
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de estor plisado para ventanas más barato del mercado: montaje sin obra y perfecto para oscurecer la habitación
- El asturiano que alcanza la cima en la Universidad de Oxford: "Es una pena que en España no se esté aprendiendo de los éxitos de otros países"
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las toallas de ducha estampadas más baratas del mercado: suaves y voluminosas
- Detenidos dos varones tras un disparo que generó gran alarma en un barrio de Oviedo
- Alarma en Oviedo: un desprendimiento obliga a bomberos y policía a intervenir en una conocida iglesia
- Los treinta candidatos de este año a ser 'Pueblo Ejemplar de Asturias': una dotación de 40.000 euros y el 'premio gordo' de recibir la visita de la Familia Real