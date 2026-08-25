Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el hornillo de camping más barato del mercado: está disponible por menos de 20 euros

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de accesorios de camping con el lanzamiento de una oferta que promete arrasar en ventas. El protagonista de este nuevo gadget es el hornillo de camping de la marca CRIVIT, un artículo pensado para quienes buscan disfrutar de la comida al aire libre, de calidad y sin complicaciones.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este hornillo es su tamaño compacto: ligero, práctico y potente, se presenta como la solución definitiva para transportar a cualquier parte y sin necesidad de conexión a la red eléctrica. El aparato no necesita pesadas bombonas de gas, ya que funciona con ligeros cartuchos de gas butano.

Si nos remontamos al apagón que sacudió España el pasado abril de 2025, con este hornillo se podría sobrevivir a un tiempo prolongado, priorizando la comida recién hecha y evitando consumir conservas o latas.

Según indica el fabricante, el hornillo es apto para sartenes y ollas con un diámetro de 12 y 23 centímetros, un tamaño estándar para preparar un par de raciones de comida.

Hornillo de camping. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, facilidad de uso y un precio de tan solo 16,99 euros apunta a que se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Los consumidores, ansiosos, correrán a las puertas de las tiendas para conseguir este hornillo de camping que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.