Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de utensilios de cocina más barato del mercado: disponible por menos de 5 euros

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de cocina con el lanzamiento de una nueva promoción que promete arrasar en ventas en pocas horas. La cadena alemana ha puesto a la venta el set de utensilios de cocina SILVERCREST, un juego que destaca por calidad, alta resistencia y precio imbatible.

¿Qué ofrece?

El juego está compuesto por cuatro piezas: una espátula, una espumadera, una varilla y un cucharón. Sin duda, el compendio perfecto para afrontar las jornadas más duras en la cocina con las mejores garantías.

Uno de los principales atractivos de este juego es que gracias a su revestimiento antiadherente y su cabezal de plástico de alta calidad, protege a las piezas de los arañazos y garantiza su durabilidad. Asimismo, el cabezal es resistente a temperaturas de hasta 210 °C, lo que amplía el abanico de posibilidades culinarias.

Según indica el fabricante, las piezas son aptas para el lavavajillas, lo que simplifica el proceso de limpieza. Cada utensilio, dispone de un práctico ojal para colgar para una organización óptima de la cocina.

Set de utensilios. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y un precio de tan solo 4,99 euros apunta a que se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes irán corriendo a por este set de utensilios de cocina. ¡Pincha aquí y compra el tuyo antes de que se agote!