Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de ollas de aluminio más barato del mercado: disponible por menos de 30 euros
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl vuelve a reforzar su catálogo de hogar con una oferta difícil de igualar. La cadena alemana ha puesto a la venta el set de ollas de aluminio Silvercrest, un juego pensado para quienes buscan elevar el sabor de cada plato con las mejores garantías.
¿Qué ofrece?
El set está compuesto por tres ollas con tapa de cristal que incluyen salida de vapor, ideal para cocinar cómodamente viendo el interior y para una salida controlada del vapor de agua. Este diseño permite una mayor precisión de cocción, especialmente para guisos o cocidos que requieren más tiempo de elaboración.
Otro de sus puntos fuertes es que incorpora un revestimiento antiadherente Teflon® de alta calidad. Una capa protectora que evitará que la comida se pegue y se produzcan arañazos que deterioren por completo el artículo.
Según indica el fabricante, las ollas están compuestas por unas asas de plástico resistentes al calor y que ofrecen un mejor manejo mientras se cocina. Los artículos son aptos para todo tipo de cocinas (excepto de inducción), por lo que se ajustan a la mayoría de fogones tradicionales. Asimismo, todas las piezas son aptas para horno -hasta 150 °C. y para el lavavajillas.
Alta demanda
La combinación de funcionalidad, buenos resultados de cocción y un precio de tan solo 26,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes tendrán un objetivo claro: conseguir este set de ollas de aluminio que promete arrasar en ventas y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.
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