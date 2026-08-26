Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla de acero inoxidable más barata del mercado: apta para todo tipo de cocinas, incluida la de inducción

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de hogar con el lanzamiento de un ofertón que ya se encuentra entre los mejores valorados por los consumidores. La cadena alemana ha puesto a la venta la olla de acero inoxidable SILVERCREST, un artículo que reúne las características necesarias para convertirse en un imprescindible del hogar.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta olla es que garantiza una distribución del calor rápida y uniforme. Además, incluye una tapa de cristal con salida de vapor que ofrece una práctica cocción a la vista y una salida controlada del vapor de agua. El compendio perfecto para elevar el sabor de platos tan tradicionales como guisos o cocidos y que, si no se utiliza la cacerola adecuada, pueden arruinar deteriorar el sabor por completo.

Según indica el fabricante, la olla está compuesta por unas asas de resina fenólica muy resistente al calor, lo que ofrece mejor manejo y control durante su uso. Asimismo, es apta para todo tipo de cocinas, incluida la de inducción, por lo que podrá transportarse a cualquier parte, ya que se ajusta a cualquier tipo de fogón. La olla es resistente al horno hasta 150 °C, lo que amplía a su vez el abanico de posibilidades gastronómicas. Y tan apta es, que incluso se puede introducir en el lavavajillas y simplificar así el proceso de limpieza.

Olla de acero inoxidable. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y un precio de tan solo 10,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán colas kilométricas a las puertas de los supermercados Lidl. Los consumidores, ansiosos, querrán hacerse con esta olla antes de que se agote. No esperes más: ¡pincha aquí y compra la tuya ya mismo!