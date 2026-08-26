Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el limpiador de poros que garantiza un cutis perfecto: está disponible por menos de 15 euros
Un auténtico chollo que garantiza los mejores resultados
Lidl vuelve a sorprender a todos sus clientes con el lanzamiento de una nueva promoción pensada para quienes buscan alcanzar el cutis perfecto sin gastar de más.
La cadena alemana ha puesto a la venta el limpiador de poros SANITAS, un artículo que promete arrasar en ventas y que destaca por su funcionalidad y buenos resultados.
¿Qué ofrece?
El aparato es apto para todo tipo de piel. Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que ofrece una limpieza profunda de los poros gracias su tecnología de vacío que utiliza una pequeña bomba interna para generar succión o presión negativa que aspira la suciedad, el exceso de sebo y las células muertas acumuladas en la piel.
Además, el aparato incluye tres cabezales diferentes y cinco niveles de intensidad. Un ajuste que permite adaptar la presión que se va a ejercer en función de la sensibilidad de cada tipo de piel.
Según indica el fabricante, funciona a través de una batería recargable un total de 90 minutos. Además, tiene instalada una pantalla LED para mostrar el estado de la batería y la intensidad. Sin duda, este limpiador se presenta como la solución definitiva para liberar la piel de suciedad y lucir un cutis radiante.
Alta demanda
La combinación de potencia, buenos resultados y un precio de tan solo 11,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. La cadena alemana tiene todo un tesoro en su sección de cuidado y los consumidores no lo podrán dejar escapar. ¡Pincha aquí y compra tu limpiador de poros ya mismo!
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