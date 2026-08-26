Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la pala de pádel más barata del mercado: dispone de balance alto y amplio punto dulce

Lidl vuelve a desatar la locura entre los amantes del pádel. La cadena alemana tiene entre sus productos estrella de deporte la pala WILSON, un artículo pensado para jugadores de todos los niveles y que promete arrasar en ventas en pocas horas.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es su forma de diamante. Gracias a este diseño ofrece un balance alto y amplio punto dulce con mayor salida de la bola.

Otro de sus puntos fuertes es que incluye tecnología SpinEffect para garantizar una superficie texturizada rugosa. Sin duda, esta pala se presenta como la solución ideal para atacar en campo contrario y asegurar el mejor punto frente a los adversarios más duros.

Con un peso aproximado de 370-375 gramos, el núcleo de la pala es de goma EVA, un tipo de material interno pensado para determinar el tacto, la potencia, el control y la durabilidad del golpeo. ¿Lo mejor? Se trata de la pala oficial de Fernando Belasteguin, el exjugador profesional argentino considerado el mejor jugador de todos los tiempos.

Pala de pádel. / Lidl

Alta demanda

La combinación de potencia, alta calidad y un precio de tan solo 99,99 euros hace prever que se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los consumidores querrán conseguir esta pala de pádel antes de que se agote. ¡Pincha aquí y compra la tuya ya mismo!