Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de vapor más potente del mercado: disponible por menos de 20 euros

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de cuidado del hogar con una oferta pensada para quienes buscan alcanzar la perfección en sus prendas. La cadena alemana ha puesto a la venta la plancha de vapor PHILIPS, un dispositivo que destaca por su potencia, funcionalidad y precio imbatible.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es su potencia de 2000W que permitirá planchar hasta las arrugas más resistentes. Debido a la gran temperatura que alcanza, el artículo incluye 4 ajustes de vapor para seleccionar el programa que mejor se adapta al tipo de textil; ideal para prendas delicadas o que requieran un fácil alisado.

Asimismo, la plancha está compuesta por una suela con revestimiento antiadherente que garantiza un deslizamiento óptimo sobre la ropa y evitará posibles quemaduras.

El fabricante indica que la longitud del cable es de 1,6 metros, un tamaño óptimo para planchar cómodamente y alcanzar las esquinas más difíciles de alisar. La potencia de vapor constante es de hasta 20 gramos el minuto y golpe de vapor es de 90 gramos.

Plancha de vapor. / Lidl

Alta demanda

La combinación de potencia, buenos resultados y un precio de tan solo 17,99 euros (un 20 por ciento inferior a su coste original) apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes irán corriendo a por esta plancha de vapor que promete volar de las estanterías y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.