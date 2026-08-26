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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de vapor más potente del mercado: disponible por menos de 20 euros

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de vapor más potente del mercado: disponible por menos de 20 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de vapor más potente del mercado: disponible por menos de 20 euros

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Emma Fernández

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de cuidado del hogar con una oferta pensada para quienes buscan alcanzar la perfección en sus prendas. La cadena alemana ha puesto a la venta la plancha de vapor PHILIPS, un dispositivo que destaca por su potencia, funcionalidad y precio imbatible.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es su potencia de 2000W que permitirá planchar hasta las arrugas más resistentes. Debido a la gran temperatura que alcanza, el artículo incluye 4 ajustes de vapor para seleccionar el programa que mejor se adapta al tipo de textil; ideal para prendas delicadas o que requieran un fácil alisado.

Asimismo, la plancha está compuesta por una suela con revestimiento antiadherente que garantiza un deslizamiento óptimo sobre la ropa y evitará posibles quemaduras.

El fabricante indica que la longitud del cable es de 1,6 metros, un tamaño óptimo para planchar cómodamente y alcanzar las esquinas más difíciles de alisar. La potencia de vapor constante es de hasta 20 gramos el minuto y golpe de vapor es de 90 gramos.

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Plancha de vapor.

Plancha de vapor. / Lidl

COMPRAR

Alta demanda

La combinación de potencia, buenos resultados y un precio de tan solo 17,99 euros (un 20 por ciento inferior a su coste original) apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes irán corriendo a por esta plancha de vapor que promete volar de las estanterías y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.

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