Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la vajilla de porcelana más barata del mercado: disponible por menos de 20 euros
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl vuelve a conquistar a todos sus consumidores con el lanzamiento de una nueva promoción que promete arrasar en ventas. La cadena alemana ha puesto a la venta la vajilla de porcelana más estilosa del mercado, un juego que vestirá la mesa de alegres colores y dará un toque difícil de igualar.
¿Qué ofrece?
El set está compuesto por un total de doce piezas: cuatro platos, cuatro cuencos y cuatro tazas. El conjunto perfecto para vestir cualquier mesa tradicional. Las piezas están elaboradas en porcelana de gran calidad, lo que convierte a este conjunto en una opción duradera y fácil de conservar.
El juego está a la venta en tres colores diferentes: azul, gris y rosa. Tres tonos muy combinables con los muebles del hogar y que darán un toque de estilo a la mesa de cualquier comedor.
Capacidades y medidas
Los cuencos tienen una capacidad aproximada de 520 mililitros, mientras que las tazas de 310 mililitros. Por su parte, los platos de desayuno tienen un diámetro de 21 centímetros, los cuencos de 3 x 6,8 centímetros y las tazas de 8,5 x 11,8 x 9,8 centímetros.
Alta demanda
La combinación de estilo, alta calidad y un precio de tan solo 19,99 euros apunta a que esta vajilla arrasará en ventas en pocas horas. Todos los consumidores querrán hacerse con una unidad antes de que se agote. ¡Pincha aquí y compra tu juego ya mismo!
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