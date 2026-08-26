Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el columpio nido más barato del mercado: fomenta la motricidad y el equilibrio de forma lúdica
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl vuelve a sorprender con ofertón que promete enamorar a los más pequeños de la casa. La cadena alemana ha aplicado un 17 por ciento de descuento en el columpio nido de la marca LUPILU, un artículo que destaca por su seguridad, diversión y precio imbatible.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este columpio es que fomenta la motricidad y el equilibrio de forma lúdica. Mientras los más pequeños disfrutan de un momento de diversión, desarrollarán sus habilidades motrices con las mejores garantías.
La seguridad es otro de sus puntos fuertes. El columpio está compuesto por un marco de acero acolchado que, más allá de aportar comodidad, protegerá al menor de un posible impacto en todo momento. Asimismo, tiene cuatro cuerdas con anillas de ajuste y otras cuatro de acero para garantizar la fijación en el suelo.
El fabricante indica que la altura es regulable de 105 a 180 centímetros, por lo que los adultos también podrán disfrutar de un rato de diversión. Además, es resistente a los rayos UV y a la intemperie, lo que garantiza resistencia y funcionalidad con el paso del tiempo.
Alta demanda
La combinación de seguridad, máxima diversión y un precio de tan solo 32,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¡Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo!
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