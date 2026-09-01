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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de ollas de acero inoxidable más barato del mercado: garantiza una cocción suave y de bajo consumo

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de ollas de acero inoxidable más barato del mercado: garantiza una cocción suave y de bajo consumo

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de ollas de acero inoxidable más barato del mercado: garantiza una cocción suave y de bajo consumo

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Emma Fernández

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de cocina con una oferta pensada para quienes buscan elevar el sabor de cada plato. La cadena alemana ha puesto a la venta el set de ollas de acero inoxidable SILVERCREST, un juego que destaca por su funcionalidad, alta calidad y precio imbatible.

¿Qué ofrece?

El set está compuesto por cinco ollas con tapa de cristal que garantizan una cocción visible y una adecuada salida del vapor. Cada pieza está fabricada en acero inoxidable, un material muy altamente resistente, que garantiza durabilidad y funcionalidad con el paso del tiempo.

Uno de los principales atractivos de este set es que ofrece una cocción suave y de bajo consumo gracias a la base tipo sándwich encapsulada. Un práctico diseño, ideal para guisos, sopas o estofados que requieran mayor tiempo de elaboración. Asimismo, cada olla tiene un borde ancho para verter con precisión y sin goteos, así como una práctica escala de litros en el interior

Según indica el fabricante, las piezas son aptas para todo tipo de cocinas, incluida la de inducción, por lo que este set se ajusta a cualquier fogón tradicional. Además, las ollas son aptas para el lavavajillas, lo que simplifica el proceso de limpieza posterior.

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Set de ollas de acero inoxidable.

Set de ollas de acero inoxidable. / Lidl

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Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y un precio de tan solo 62,99 euros hace prever que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes querrán conseguir este juego de ollas de acero inoxidable antes de que se agote. ¡Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo!

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