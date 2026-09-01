Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de ollas de acero inoxidable más barato del mercado: garantiza una cocción suave y de bajo consumo
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl vuelve a reforzar su catálogo de cocina con una oferta pensada para quienes buscan elevar el sabor de cada plato. La cadena alemana ha puesto a la venta el set de ollas de acero inoxidable SILVERCREST, un juego que destaca por su funcionalidad, alta calidad y precio imbatible.
¿Qué ofrece?
El set está compuesto por cinco ollas con tapa de cristal que garantizan una cocción visible y una adecuada salida del vapor. Cada pieza está fabricada en acero inoxidable, un material muy altamente resistente, que garantiza durabilidad y funcionalidad con el paso del tiempo.
Uno de los principales atractivos de este set es que ofrece una cocción suave y de bajo consumo gracias a la base tipo sándwich encapsulada. Un práctico diseño, ideal para guisos, sopas o estofados que requieran mayor tiempo de elaboración. Asimismo, cada olla tiene un borde ancho para verter con precisión y sin goteos, así como una práctica escala de litros en el interior
Según indica el fabricante, las piezas son aptas para todo tipo de cocinas, incluida la de inducción, por lo que este set se ajusta a cualquier fogón tradicional. Además, las ollas son aptas para el lavavajillas, lo que simplifica el proceso de limpieza posterior.
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad y un precio de tan solo 62,99 euros hace prever que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes querrán conseguir este juego de ollas de acero inoxidable antes de que se agote. ¡Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo!
- Adiós a la baliza v-16: la 'reflexión' la DGT reconoce que 'es bueno hacer una reflexión' tras la propuesta oficial en el Congreso reemplazarla
- La Guardia civil vigila las guanteras de los coches y los asientos y retira el permiso de conducir: la multa de 1.000 euros pese a circular a la velocidad adecuada
- Multado con 100 euros por tener una avería, indicar con la baliza v-16 pero no tener visible correctamente la v-13 obligatoria: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Luz verde del BOE a la baliza v-27 que llega tras la v-16: precio y dónde se coloca
- Multado con 200 euros un conductor que circulaba a la velocidad adecuada en carretera pero tenía la ventanilla abierta: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Mañana se se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la elegante alfombra isla de salón más barata del mercado: suave y confortable
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de seis cojines de sofá de pelo sintético más barato del mercado: de tacto muy suave
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de tres sartenes de cerámica antiadherente más baratas del mercado: para todo tipo de platos