Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el carrito de la compra más barato del mercado: con bolsa térmica integrada y extraíble para mantener los alimentos fríos hasta 3 horas

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el carrito de la compra más barato del mercado: con bolsa térmica integrada y extraíble para mantener los alimentos fríos hasta 3 horas

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el carrito de la compra más barato del mercado: con bolsa térmica integrada y extraíble para mantener los alimentos fríos hasta 3 horas / Lidl

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Emma Fernández

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de hogar con el lanzamiento de una nueva promoción que conquistará a los amantes del orden y la organización. La cadena alemana ha puesto a la venta el carrito de la compra más versátil y funcional del mercado. ¿Lo mejor? Su precio imbatible, que hará que el artículo vuele de las estanterías en cuestión de pocas horas.

Principales características

El carrito está compuesto por dos prácticas ruedas para que el consumidor se desplace a cualquier supermercado con las mejores garantías de rodaje.

Uno de los principales atractivos de este artículo es que tiene una bolsa térmica integrada y extraíble que mantiene la temperatura de los alimentos hasta 3 horas sin necesidad de un acumulador de frío. Además, está probado según la norma EN 12546-2, un estándar europeo que fija los requisitos de rendimiento y seguridad para bolsas y cajas isotérmicas de uso doméstico diseñadas para estar en contacto con alimentos.

El carrito también destaca por su gran amplitud: el compartimento principal es muy espacioso y cuenta con un soporte lateral para paraguas o bastón. Gracias a este diseño, podrán organizarse compras de tipo mensual, libres de roturas o deterioros de los productos que guarda en su interior durante los desplazamientos. Además, también se puede utilizar por separado como bolsa de transporte gracias a la correa para el hombro y a los cierres de velcro fáciles de soltar.

El carrito incluye una bolsa de poliéster repelente al agua con elementos decorativos reflectantes, ideal para proteger los alimentos más delicados y permanecer visible hasta en los tramos más oscuros. Asimismo, dispone de una estructura ligera de aluminio con superficie de transporte estable, por lo que difícil será que se produzcan volcados por una mala distribución del peso.

Según indica el fabricante, el carro incluye un asa de tacto suave y que es regulable en altura para ajustar a la medida a gusto del consumidor. Además, incorpora una ficha para el carro de la compra para llegar al súper y utilizarlo al instante.

Noticias relacionadas y más

Carrito de la compra.

Carrito de la compra. / Lidl

COMPRAR

Alta demanda

La combinación de funcionalidad, fácil transporte y un precio de tan solo 21,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes querrán conseguir este carrito de la compra antes de que se agote y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a la baliza v-16: la 'reflexión' la DGT reconoce que 'es bueno hacer una reflexión' tras la propuesta oficial en el Congreso reemplazarla
  2. La Guardia civil vigila las guanteras de los coches y los asientos y retira el permiso de conducir: la multa de 1.000 euros pese a circular a la velocidad adecuada
  3. Multado con 100 euros por tener una avería, indicar con la baliza v-16 pero no tener visible correctamente la v-13 obligatoria: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  4. Luz verde del BOE a la baliza v-27 que llega tras la v-16: precio y dónde se coloca
  5. Multado con 200 euros un conductor que circulaba a la velocidad adecuada en carretera pero tenía la ventanilla abierta: la Guardia civil extrema la vigilancia
  6. Mañana se se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la elegante alfombra isla de salón más barata del mercado: suave y confortable
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de seis cojines de sofá de pelo sintético más barato del mercado: de tacto muy suave
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de tres sartenes de cerámica antiadherente más baratas del mercado: para todo tipo de platos

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el carrito de la compra más barato del mercado: con bolsa térmica integrada y extraíble para mantener los alimentos fríos hasta 3 horas

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el carrito de la compra más barato del mercado: con bolsa térmica integrada y extraíble para mantener los alimentos fríos hasta 3 horas

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la mesa para portátil más barata del mercado: indispensable para la vida diaria

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la mesa para portátil más barata del mercado: indispensable para la vida diaria

El Oviedo hace oficial al decimosexto de su mercado: Mikel Goti ya es azul

El Oviedo hace oficial al decimosexto de su mercado: Mikel Goti ya es azul

Deberes hechos en Corvera: el Ayuntamiento atiende el 100 por ciento de las necesidades de sus colegios

Deberes hechos en Corvera: el Ayuntamiento atiende el 100 por ciento de las necesidades de sus colegios

Grave accidente en Gijón: Una UVI evacua una mujer al HUCA tras sufrir un atropello de un patinete

Grave accidente en Gijón: Una UVI evacua una mujer al HUCA tras sufrir un atropello de un patinete

El sacerdote lenense Reinerio Rodríguez, nuevo responsable económico de la Diócesis de Oviedo

El sacerdote lenense Reinerio Rodríguez, nuevo responsable económico de la Diócesis de Oviedo

El juez pide al jurado del caso Lindsay Clancy que siga deliberando tras no alcanzar un veredicto unánime

El juez pide al jurado del caso Lindsay Clancy que siga deliberando tras no alcanzar un veredicto unánime

Gijón refuerza su plantilla de funcionarios municipales con nuevas técnicas de educación infantil y bomberos

Gijón refuerza su plantilla de funcionarios municipales con nuevas técnicas de educación infantil y bomberos
Tracking Pixel Contents