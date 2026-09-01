Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el carrito de la compra más barato del mercado: con bolsa térmica integrada y extraíble para mantener los alimentos fríos hasta 3 horas

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de hogar con el lanzamiento de una nueva promoción que conquistará a los amantes del orden y la organización. La cadena alemana ha puesto a la venta el carrito de la compra más versátil y funcional del mercado. ¿Lo mejor? Su precio imbatible, que hará que el artículo vuele de las estanterías en cuestión de pocas horas.

Principales características

El carrito está compuesto por dos prácticas ruedas para que el consumidor se desplace a cualquier supermercado con las mejores garantías de rodaje.

Uno de los principales atractivos de este artículo es que tiene una bolsa térmica integrada y extraíble que mantiene la temperatura de los alimentos hasta 3 horas sin necesidad de un acumulador de frío. Además, está probado según la norma EN 12546-2, un estándar europeo que fija los requisitos de rendimiento y seguridad para bolsas y cajas isotérmicas de uso doméstico diseñadas para estar en contacto con alimentos.

El carrito también destaca por su gran amplitud: el compartimento principal es muy espacioso y cuenta con un soporte lateral para paraguas o bastón. Gracias a este diseño, podrán organizarse compras de tipo mensual, libres de roturas o deterioros de los productos que guarda en su interior durante los desplazamientos. Además, también se puede utilizar por separado como bolsa de transporte gracias a la correa para el hombro y a los cierres de velcro fáciles de soltar.

El carrito incluye una bolsa de poliéster repelente al agua con elementos decorativos reflectantes, ideal para proteger los alimentos más delicados y permanecer visible hasta en los tramos más oscuros. Asimismo, dispone de una estructura ligera de aluminio con superficie de transporte estable, por lo que difícil será que se produzcan volcados por una mala distribución del peso.

Según indica el fabricante, el carro incluye un asa de tacto suave y que es regulable en altura para ajustar a la medida a gusto del consumidor. Además, incorpora una ficha para el carro de la compra para llegar al súper y utilizarlo al instante.

Carrito de la compra. / Lidl

Alta demanda

La combinación de funcionalidad, fácil transporte y un precio de tan solo 21,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes querrán conseguir este carrito de la compra antes de que se agote y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.