Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo de dientes eléctrico más potente del mercado: garantiza una eliminación profunda de la placa gracias al sistema de oscilación de alta velocidad
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl vuelve a reforzar su catálogo de hogar con el lanzamiento de una nueva promoción que promete arrasar en ventas en pocas horas. La cadena alemana ha puesto a la venta el cepillo de dientes eléctrico CIEN BEAUTY, un artículo que destaca por su eficacia, buenos resultados y precio imbatible.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que garantiza una limpieza eficaz de dientes y encías. Gracias al sistema de oscilación de alta velocidad, el cepillo eliminará profundamente la placa bucal. Los clientes que tengan mayor sensibilidad dental no tendrán de qué preocuparse: el cepillo cuenta con tres ajustes de intensidad. Una función "clean" para una limpieza profunda; "Sensitive", para una limpieza suave de las zonas más sensibles; y "Massage", que realiza un masaje estimulante en las encías. Además, incluye un sensor de presión integrado que se iluminará en color rojo para alertar de que se está ejerciendo demasiada presión.
Asimismo, el cepillo dispone de un temporizador de dos minutos con intervalos de treinta segundos para una limpieza uniforme de los cuatro cuadrantes maxilares. Según indica el fabricante, la carga de la batería se realiza por inducción y, además, cuenta con protección contra sobrecarga. El cepillo incluye un estuche de viaje, ideal para transportar a cualquier parte, así como dos cabezales de cepillo identificados por colores que están compuestos por cerdas redondeadas de alta calidad de monofilamentos de nailon Celanese-Tynex y cerdas indicadoras verdes que indican cuándo es necesario el cambio. El cepillo es compatible con los cabezales de cepillo Oral-B y NEVADENT.
Alta demanda
La combinación de potencia, buenos resultados y un precio de tan solo 15,99 euros hace prever que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes acudirán a las puertas de la tiendas a por este cepillo de dientes que promete volar de las estanterías en pocas horas. ¡Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo!
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