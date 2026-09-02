Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los auriculares de botón más potentes y baratos del mercado: disponibles por menos de 10 euros

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de multimedia con el lanzamiento de un nuevo ofertón que promete conquistar a los amantes de la música. La cadena alemana ha puesto a la venta los auriculares Bluetooth® In-Ear de la marca TRONIC, un artículo pensado para quienes quieran disfrutar de su "play list" favorita en cualquier parte y con las mejores garantías auditivas.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que permite realizar llamadas de calidad gracias a la función de manos libres y al micrófono integrado. Un diseño excelente que garantiza buena acústica durante las llamadas. Además, incluye control por voz inteligente y acceso a asistentes de voz.

Los auriculares cuentan con un elemento de control para la gestión de la música y las llamadas. Asimismo, el fabricante califica de "sonido impresionante" las melodías que se reproducirán en el aparato.

Principales características

Los auriculares estarán completamente cargados en un tiempo aproximado de dos horas. El estuche permite hasta seis procesos de carga de los cascos (con el estuche completamente cargado). Un tiempo suficiente para disfrutar de tus hits favoritos en cualquier parte y con las mejores garantías.

Auriculares. / Lidl

Alta demanda

Estos auriculares TRONIC reúnen las características necesarias para convertirse en uno de los artículos más codiciados dentro de su categoría. Por tan solo 8,99 euros, todo apunta a que volarán de las estanterías de los supermercados Lidl en pocas horas. ¡Pincha aquí y compra los tuyos ya mismo!