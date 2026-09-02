Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador iónico más potente y barato del mercado: garantiza un cabello suave y sedoso

Lidl vuelve a sorprender a todos sus consumidores con un megadescuento aplicado sobre uno de sus productos estrella dentro de la sección de belleza y cuidado. La cadena alemana ha aplicado un 33 por ciento de descuento en el secador iónico de la marca CIEN BEAUTY, un artículo que se encuentra entre los más recomendados por los clientes.

¿Qué ofrece?

Este secador incorpora tecnología iónica permanente que garantiza un brillo radiante, un cabello suave y sedoso, un secado más rápido y un control eficaz del encrespamiento. Pensado para quienes necesitan utilizarlo a cualquier hora, su motor de CC está diseñado con un sistema de reducción de ruido. Además, ofrece tres niveles de temperatura y dos velocidades para un secado flexible que se adapta con precisión a las necesidades de cada tipo de cabello.

Entre sus puntos fuertes destaca la función de aire frío, ideal para fijar el peinado y asegurar un acabado duradero. Para un moldeado preciso, la boquilla concentradora distribuye el calor de forma óptima, evitando el apelmazamiento y aportando resistencia desde la raíz. Por otro lado, quienes busquen un estilo más desenfadado pueden utilizar el difusor, que aporta cuerpo, volumen y unos rizos mucho más naturales. Por último, cuenta con protección contra el sobrecalentamiento para mayor seguridad, un filtro de aire extraíble de fácil limpieza y un práctico anillo para colgar.

Secador de pelo iónico. / Lidl

Alta demanda

La combinación de potencia, resultados de peluquería y un precio de tan solo 11,99 euros hace prever que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes querrán conseguir este secador antes de que se agote. ¡Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo!