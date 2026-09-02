Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la escoba con batería más barata del mercado: garantiza una limpieza eficiente de alfombras y suelos duros

Lidl vuelve a sorprender a todos sus clientes con el lanzamiento de una nueva promoción que promete conquistar a los amantes de la limpieza y el orden. La cadena alemana ha puesto a la venta la escoba con batería de la marca SILVERCREST, un artículo que promete arrasar en ventas en cuestión de pocas horas.

¿Qué ofrece?

La escoba permite realizar una limpieza rápida y eficiente tanto de alfombras como de suelos duros. Su diseño ligero y su cepillo universal facilitan la recogida de polvo y suciedad, incluso en las zonas más difíciles de alcanzar.

El aparato incorpora un sistema de arranque y parada automáticos mediante el mango móvil, que puede inclinarse hacia delante y hacia atrás para facilitar el manejo durante la limpieza.

Además, funciona con una batería de iones de litio que proporciona una autonomía de hasta 30 minutos sobre suelos duros. Una luz indicadora permite comprobar en todo momento el estado de la batería, mientras que su diseño facilita un almacenamiento compacto cuando no está en uso.

La escoba cuenta con un depósito de polvo de 370 mililitros, suficiente para recoger la suciedad acumulada durante las tareas de limpieza, y se entrega con el cargador incluido.

Escoba con batería. / Lidl

Alta demanda

La combinación de eficiencia, buenos resultados y un precio de tan solo 26,99 euros hace prever que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes querrán conseguir esta escoba con batería que promete convertirse en uno de los artículo estrella de la temporada dentro de su categoría. ¡Pincha aquí y compra la tuya ya mismo!