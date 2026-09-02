Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la mochila escolar más barata del mercado: con sistema de transporte regulable en altura

La vuelta al cole ya está aquí y Lidl lo sabe. Los estudiantes ya preparan todo su material para afrontar una nueva etapa escolar con las mejores garantías. Con motivo del nuevo curso, la cadena alemana no ha querido quedarse atrás y ha lanzado una nueva promoción en su amplío catálogo de material escolar que promete arrasar en ventas en pocas horas.

Lidl ha puesto a la venta la mochila escolar de la marca CRELANDO, un artículo que destaca por su amplio espacio, comodidad y precio imbatible.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta mochila es que dispone de un sistema de transporte regulable en altura, adaptado para personas de entre 1,40 y 1,80 metros. La comodidad es otro de sus puntos fuertes, ya que cuenta con un acolchado dorsal de diseño ergonómico y correas ajustables para los hombros.

Gracias a este diseño, los escolares podrán transportar libros de texto y otros materiales con mayor comodidad. Además, incorpora una correa para el pecho regulable en longitud y aletas acolchadas para la cadera, que favorecen un ajuste adecuado y ayudan a distribuir mejor el peso.

En cuanto a su interior, destaca por su amplio espacio de almacenamiento. El compartimento principal cuenta con capacidad suficiente para organizar el material escolar e incluye un compartimento acolchado para el portátil, que lo mantiene protegido y separado del resto de objetos. Los bolsillos delanteros disponen de prácticos organizadores, mientras que los laterales incorporan bolsillos de malla con banda elástica, ideales para llevar una botella de agua.

Según indica el fabricante, la mochila también cuenta con elementos decorativos reflectantes que mejoran la visibilidad del escolar en condiciones de poca luz. Sus dimensiones aproximadas son de 32 x 45 x 19 centímetros y ofrece un volumen de 27 litros. El peso máximo recomendado es de 6 kilos, mientras que la mochila pesa aproximadamente 780 gramos en vacío.

Alta demanda

La combinación de comodidad, seguridad y un precio de tan solo 12,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todas las familias querrán conseguir esta mochila que promete arrasar en ventas y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.