Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la fuente de agua para mascotas más barata del mercado: disponible por menos de 15 euros

Lidl vuelve a sorprender a todos sus clientes con una oferta pensada para los verdaderos reyes de la casa. La cadena alemana ha lanzado la fuente para mascotas de la marca ZOOFARI, un artículo que garantiza hidratación constante para los animales, especialmente útil ante el calor asfixiante de los últimos coletazos del verano.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta fuente es que garantiza la circulación constante del agua para mantenerla fresca. La boquilla se puede ajustar a dos alturas para regular el flujo del caudal. Para garantizar la máxima higiene, el aparato cuenta con un sistema de filtración de tres etapas reemplazable que purifica el agua y elimina sedimentos, sustancias químicas y malos sabores.

La seguridad es otro de sus puntos fuertes: incluye patas antideslizantes que ofrecen una excelente sujeción mientras la mascota bebe, así como un indicador de nivel mínimo y máximo de llenado. Gracias a este diseño, se evitan los desbordamientos y la necesidad de rellenar la fuente constantemente.

Fuente de agua para mascotas. / Lidl

Alta demanda

La combinación de seguridad, buenos resultados de funcionamiento y un precio de tan solo 12,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes querrán conseguir esta fuente para sus mascotas antes de que se agote. ¡Pincha aquí y compra la tuya ya mismo!