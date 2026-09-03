Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sandwichera 3 en 1 más barata del mercado: disponible por menos de 25 euros

Un auténtico chollo que garantiza los mejores resultados

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sandwichera 3 en 1 más barata del mercado: disponible por menos de 25 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sandwichera 3 en 1 más barata del mercado: disponible por menos de 25 euros / Lidl

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Emma Fernández

Lidl vuelve a sorprender con una oferta pensada para quienes buscan versatilidad en la cocina y buenos resultados. La cadena alemana tiene en su catálogo de pequeños electrodomésticos la sandwichera 3 en 1 de la marca SILVERCREST, un artículo que destaca por su funcionalidad, excelentes propiedades antiadherentes y un precio imbatible.

¿Qué ofrece?

Si algo caracteriza a esta sandwichera es que uso no se limita únicamente a preparar deliciosos bocadillos; también se puede utilizar como gofrera o parrilla.

El aparato cuenta con unas excelentes propiedades antiadherentes y es altamente resistente a los arañazos. Un diseño que permite conservar la funcionalidad del aparato y permite cocinar sin que se produzcan abrasiones que deterioren por completo la comida.

El fabricante indica que las placas son intercambiables y aptas para el lavavajillas, lo que simplifica el proceso de limpieza. Además, incluye un indicador de cocción (con luz roja y verde) que alertará sobre el momento preciso de extracción.

Noticias relacionadas y más

Sandwichera 3 en 1.

Sandwichera 3 en 1. / Lidl

COMPRAR

Alta demanda

La combinación de versatilidad, funcionalidad y un precio imbatible de tan solo 21,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermerados Lidl. Todos los clientes querrán conseguir esta sandwichera 3 en 1 que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Venden por diez millones de euros un castillo emblemático de Asturias, con una vivienda principal que tiene 24 habitaciones, doce baños y su propio embarcadero
  2. Multado con 200 euros tras sufrir un accidente, poner correctamente la baliza v-16, pero no sacar la botella del maletero: la Guardia civil revisa el interior en la vuelta del verano
  3. El Ministerio fija en un informe preliminar que la única mina de carbón en actividad en Asturias debe devolver más de 30 millones en ayudas
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo térmico que garantiza resultados de peluquería: protege el cabello gracias al cilindro con revestimiento de cerámica y queratina
  5. Muere Paco Sánchez, el abogado que ayudó a inventar el Antroxu de Avilés
  6. EN DIRECTO: manifestación de apoyo a Ceuta en varios puntos de Asturias
  7. Adiós a la baliza v-16: la 'reflexión' la DGT reconoce que 'es bueno hacer una reflexión' tras la propuesta oficial en el Congreso reemplazarla
  8. Ojalá abra pronto, se echa de menos', aplauden los vecinos y usuarios sobre la ampliación de la oferta en un parque de Oviedo

Una nueva IA razona sin palabras y necesita muchos menos recursos

Una nueva IA razona sin palabras y necesita muchos menos recursos

La derecha celebra las concentraciones masivas en apoyo a Ceuta en Asturias y acusa a Barbón de “esconderse en su búnker”

La derecha celebra las concentraciones masivas en apoyo a Ceuta en Asturias y acusa a Barbón de “esconderse en su búnker”

El torneo Dionisio Nespral de Gijón, con cambio de fechas pero la misma ambición: "El nivel medio será muy elevado"

El torneo Dionisio Nespral de Gijón, con cambio de fechas pero la misma ambición: "El nivel medio será muy elevado"

El Arzobispo de Oviedo llama a “recuperar lo que vale la pena” ante la “pretensión marroquí”, tras la concentraciones masivas de apoyo a Ceuta

El Arzobispo de Oviedo llama a “recuperar lo que vale la pena” ante la “pretensión marroquí”, tras la concentraciones masivas de apoyo a Ceuta

David Fernández pone una nota "súper alta" a la plantilla del Real Oviedo y evita hablar de la salida de Ilic: "Le deseamos lo mejor"

David Fernández pone una nota "súper alta" a la plantilla del Real Oviedo y evita hablar de la salida de Ilic: "Le deseamos lo mejor"

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de varillas más potente y barata del mercado: ideal para preparar nata, claras a punto de nieve y pasteles

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de varillas más potente y barata del mercado: ideal para preparar nata, claras a punto de nieve y pasteles

El Sporting da el salto económico y se sitúa en la regla 1:1: "Crece nuestro límite salarial hasta los 13,4 millones"

El Sporting da el salto económico y se sitúa en la regla 1:1: "Crece nuestro límite salarial hasta los 13,4 millones"

El PP pide explicaciones por los retrasos en la gestión de incidencias de seguridad en la sanidad asturiana

El PP pide explicaciones por los retrasos en la gestión de incidencias de seguridad en la sanidad asturiana
Tracking Pixel Contents