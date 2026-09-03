Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de varillas más potente y barata del mercado: ideal para preparar nata, claras a punto de nieve y pasteles

Lidl vuelve a sorprender con una oferta que promete conquistar a los amantes de la repostería casera. La cadena alemana tiene en su catálogo de hogar la batidora de varillas de la marca SILVERCREST, un artículo que destaca por su potencia, facilidad de uso y precio imbatible.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta batidora es que cuenta con cinco niveles de velocidad, que permiten adaptar la intensidad al tipo de elaboración. Además, incorpora un botón turbo, capaz de alcanzar la velocidad máxima en cualquier nivel con solo pulsarlo.

El aparato incluye dos varillas batidoras, pensadas para preparar nata, montar claras a punto de nieve o elaborar masas para pasteles. También incorpora dos ganchos amasadores, adecuados para trabajar masas más consistentes como las de pan, pizza o repostería con levadura.

Otro de sus puntos fuertes es su mango ergonómico, diseñado para facilitar el agarre durante el uso. Además, dispone de un práctico botón de expulsión, que permite retirar los accesorios de manera rápida y sencilla cuando termina la preparación.

La batidora cuenta con una potencia de 400 W y un cable de aproximadamente 1,5 metros, ofreciendo suficiente margen de movimiento mientras se utiliza. El conjunto incluye también cinco sugerencias de recetas, que pueden servir de inspiración para aprovechar el aparato desde el primer momento.

Batidora de varillas. / Lidl

Alta demanda

Esta batidora reúne las características necesarias para convertirse en un imprescindible del hogar. Por tan solo 13,99 euros,Todo apunta a que, a partir de mañana, habrá largas colas a las puertas de los supermercados Lidl, formadas por consumidores que querrán conseguir una unidad antes de que se agoten las existencias. ¡Pincha aquí y compra la tuya ya mismo!