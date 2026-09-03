Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de toallas en color beige más barato del mercado: disponible por menos de 15 euros

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de baño con una promoción que promete arrasar en ventas en pocas horas. La cadena alemana tiene en su catálogo de hogar y decoración el juego de toallas de LIVARNO, un artículo que reúne las características necesarias para convertirse en uno de los más codiciados dentro de su categoría.

¿Qué ofrece?

El juego está compuesto por seis unidades en color beige. Cada pieza está fabricada en algodón puro para ofrecer la máxima absorción de la humedad, un tacto extremadamente suave y una gran durabilidad frente al uso diario.

El set incluye dos toallas de ducha de 65 x120 centímetros, dos toallas de mano de 50 x 90 centímetros y dos toallas de tocador de 30 x 40 centímetros. Es el conjunto perfecto para lucir un diseño elegante en el baño.

Juego de toallas de seis unidades. / Lidl

Alta demanda

Este juego promete volar de las estanterías en pocas horas. Todos los clientes irán corriendo a los supermercados Lidl para conseguir una unidad antes de que se agote. ¡Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo!