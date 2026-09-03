Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cortinas más barato del mercado: ofrece una decoración elegante para el salón y el dormitorio

Lidl vuelve a ampliar su catálogo de hogar y decoración con el lanzamiento de una nueva promoción que dejará boquiabiertos a todos sus consumidores. La cadena alemana ha puesto a la venta el juego de cortinas Woolfang Joop, un artículo que combina elegancia y funcionalidad a precio imbatible.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este juego de dos cortinas es que ofrece una decoración elegante tanto para el salón como para el dormitorio. Su tejido ligero, translúcido y de caída suave creará una luz cálida que generará un ambiente de lo más relajante en el interior de la estancia.

El fabricante indica que las medidas son de 135 x 245 centímetros, un tamaño que se ajusta al tipo de ventana tradicional. El artículo tiene dos opciones de suspensión: barra de cortina o riel. Asimismo, incluye trabillas para facilitar el colgado y una cinta fruncidora que dejará las cortinas colocadas en un abrir y cerrar de ojos.

Juego de cortinas. / Lidl

Alta demanda

La combinación de alta calidad, buena estética y un precio imbatible de tan solo 14,99 euros hace prever que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes querrán conseguir este juego de cortinas antes de que se agote. ¡Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo!