Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la vaporera de acero inoxidable más barata del mercado: está disponible por menos de 15 euros
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl ya tiene a la venta una vaporera de acero inoxidable de 24 centímetros por 11,99 euros, un utensilio pensado para cocinar al vapor una gran variedad de alimentos de forma sencilla y que promete arrasar en ventas en pocas horas.
Su precio y versatilidad la convierten en una de esas opciones que pueden ganar protagonismo entre los clientes que buscan equipar su cocina sin gastar demasiado. Además, también puede utilizarse como colador, lo que amplía sus posibilidades de uso.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este producto es su versatilidad. La vaporera permite cocinar al vapor alimentos tan variados como panecillos, huevos, patatas, marisco o maíz, entre otros. De esta forma, se puede preparar una amplia variedad de recetas utilizando una olla convencional.
Está fabricada en acero inoxidable y cuenta con un diámetro de 24 centímetros, por lo que es compatible con ollas de este mismo tamaño. Su diseño incorpora además un mango ergonómico que facilita su manipulación durante la preparación de los alimentos.
Otro de sus puntos fuertes es su resistencia al calor, ya que puede soportar temperaturas de hasta 250 grados. Una vez utilizada, también puede introducirse en el lavavajillas para facilitar su limpieza y ahorrar tiempo en la cocina.
Alta demanda
Su versatilidad, el formato de acero inoxidable y un precio de solo 11,99 euros hacen prever que esta vaporera pueda despertar un gran interés entre los clientes de Lidl. Todo apunta a que mañana muchos clientes acudirán a primera hora para hacerse con una unidad antes de que se agote. ¡Pincha aquí y compra la tuya ya mismo!
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