Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el moldeador de pelo 2 en 1 más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros

Lidl vuelve a sorprender a todos sus clientes con una rebaja difícil de igualar. La cadena alemana ha aplicado un megadescuento en el moldeador 2 en 1 de la marca Silvercrest, un artículo que resolverá todos los problemas capilares de los consumidores y que promete arrasar en ventas en cuestión de pocas horas.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este moldeador es su versatilidad: se puede usar como plancha y rizador. Gracias a su función 2 en 1, los clientes podrán lograr distintos tipos de peinado con una sola herramienta.

El moldeador garantiza resultados dignos de cualquier salón de belleza y es adecuado para todo tipo de cabello. En lo que respecta a la función de alisado, cuenta con placas de peinado calefactadas para lucir una melena lisa, suave y brillante. Asimismo, tiene un cable giratorio de 360° para alcanzar las capas más difíciles de peinar.

El aparato cuenta con cinco ajustes de temperatura (130–210 °C), ideal para adaptar el calor en función de las necesidades capilares de cada consumidor. Cuenta también con un indicador de temperatura iluminado y un sistema de apagado automático de seguridad que se activa tras 60 minutos de inactividad.

Sin duda, este moldeador se presenta como la solución definitiva para lucir ondas, rizos o un cabello liso con resultados de peluquería.

Moldeador 2 en 1. / Lidl

Alta demanda

La combinación de buenos resultados, cuidado capilar y un precio de tan solo 9,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes querrán conseguir este moldeador 2 en 1, que está rebajado en un 33 por ciento sobre su precio original. ¡Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo!