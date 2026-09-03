Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la almohada cervical con inserto de gel más barata del mercado: disponible por menos de 20 euros
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl vuelve a poner el foco en el descanso de sus clientes. La cadena alemana tiene en su catálogo de dormitorio la almohada cervical con inserto de gel de la marca LIVARNO, un artículo pensado para quienes buscan alcanzar un sueño más reparador y con la mayor comodidad posible.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de esta almohada es su inserto de gel, diseñado para proporcionar una agradable sensación refrescante durante el descanso. A ello se suma un núcleo de espuma viscoelástica con efecto memoria, que reacciona a la forma y a la temperatura corporal para adaptarse al cuerpo.
Por sus características, está especialmente indicada para quienes acostumbran a dormir de lado o boca arriba. Su diseño puede contribuir además a aliviar la tensión de la musculatura del cuello, los hombros y la espalda, favoreciendo una postura más cómoda durante las horas de sueño.
La almohada cuenta también con una funda extraíble que puede lavarse a máquina a una temperatura de hasta 30 grados. Además, la funda está fabricada con un 9 por ciento de poliéster reciclado certificado por el GRS, un detalle que completa las características de este modelo.
Alta demanda
Su efecto refrescante, la espuma viscoelástica con memoria y un precio de solo 16,99 euros hacen prever que esta almohada cervical pueda convertirse en uno de los productos más demandados de Lidl dentro de su categoría. ¡Pincha aquí y compra la tuya antes de que se agote!
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